Les cours des actions et des obligations libellées en dollars américains de China Vanke ont chuté jeudi après que la société américaine d'évaluation du crédit S&P a retiré au promoteur immobilier chinois son statut d'investisseur de qualité.

Les actions de Vanke cotées à Shenzhen ont chuté de 1,6 % à 7,45 yuans en fin de journée après avoir plongé le matin à 7,31 yuans - le plus bas depuis mai 2014. Son action cotée à Hong-Kong était en baisse de 1,7 % à 4,15 HK$, après avoir chuté plus tôt de 3,8 % à un niveau record de 4,06 HK$.

Les obligations en dollars du promoteur ont chuté, avec des offres sur une tranche due en décembre 2025 à environ 68,126, environ 3 cents de moins que mercredi, ont montré les données de Duration Finance.

S&P a abaissé de trois crans la note du deuxième plus grand promoteur chinois en termes de chiffre d'affaires, passant de BBB+ à BB+, soit un échelon dans la catégorie "junk", devenant ainsi la dernière des principales agences de notation à classer le crédit de Vanke dans la catégorie "non-investment grade" (qualité inférieure à celle d'un investissement).

Elle a mis en cause "l'affaiblissement de la position concurrentielle de Vanke et l'augmentation de l'effet de levier" et a assorti la nouvelle note d'une "perspective négative".

Vanke devrait être en mesure de rembourser ses dettes cette année. Toutefois, S&P a déclaré que les ventes continueraient probablement à baisser au cours des 12 prochains mois, dans un contexte d'effondrement du marché de l'immobilier.

Le promoteur est à la recherche de fonds. Il a signalé une chute de 50,6 % de son bénéfice de base en 2023 et a vu ses ventes au cours des deux premiers mois de 2024 tomber en dessous de son seuil de rentabilité mensuel.

Il a négocié avec des banques et des assureurs pour obtenir de nouveaux prêts et prolonger les échéances de sa dette, a rapporté Reuters le mois dernier.

Le mois dernier, Vanke a déclaré qu'elle augmenterait son flux de trésorerie en réduisant sa dette et en augmentant les revenus provenant d'activités autres que le développement immobilier. Elle a assuré aux investisseurs que les autorités de Shenzhen se coordonnaient avec les entreprises d'État pour faciliter le financement.

"Nous pensons que l'affaiblissement des ventes contractuelles et des marges minera la position concurrentielle de China Vanke", a déclaré S&P, estimant les ventes contractuelles de 270 à 280 milliards de yuans (37,3 à 38,1 milliards de dollars) sur une base totale en 2024-2026, en baisse de 25 à 28 % par rapport à l'année dernière et de 60 % par rapport à un pic en 2020.

S&P a signalé un possible déclassement le mois dernier, quelques jours après que Moody's ait été la première à classer le crédit de Vanke dans la catégorie "junk". Fitch a suivi moins d'une semaine plus tard.

(1 $ = 7,2340 yuans chinois renminbi) (Reportage de Xie Yu ; Rédaction de Christopher Cushing)