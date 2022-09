Les plus importantes introductions en bourse de Hong Kong pour 2022 devraient ouvrir dans le rouge jeudi.

Les actions de Leapmotor, dont le prix est fixé à 48 HK$ chacune pour lever 800 millions de dollars, ont baissé de 15 % sur un marché gris proposé par le courtier de Hong Kong Phillips Securities Group.

Les actions de la société de services immobiliers Onewo, soutenue par le promoteur Vanke, ont baissé de près de 8% sur le même marché.

Onewo a levé 733 millions de dollars en fixant le prix de ses actions à 49,35 HK$.

Les deux actions commencent officiellement à être négociées à la Bourse de Hong Kong jeudi.

Ces opérations sont les plus importantes introductions en bourse réalisées dans la ville en 2022, où les volumes ont fortement chuté en raison des tensions géopolitiques actuelles, de l'inflation galopante et des taux d'intérêt plus élevés dans de nombreuses régions du monde.

Leurs débuts font suite à une journée sombre sur les marchés de la ville mercredi.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 3,4 % mercredi, l'indice Tech ayant perdu 3,85 % et l'indice des services immobiliers 5,86 %.

Leapmotor et Onewo ont reçu une réponse tiède de la part des investisseurs particuliers de Hong Kong qui n'ont pas pris la totalité des actions qui leur étaient proposées dans le cadre de l'introduction en bourse, selon les documents déposés par les deux sociétés.

Dans le passé, l'armée d'investisseurs familiaux de la ville a envahi les introductions en bourse populaires en souscrivant des milliers de fois plus d'actions que celles qui leur étaient proposées.

La tranche institutionnelle de Onewo a été couverte 3,3 fois et celle de Leapmotor 2,3 fois, selon les documents déposés.

Les actions non allouées des investisseurs particuliers ont été vendues aux investisseurs institutionnels.