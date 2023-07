Chindata Group Holdings Ltd est une société basée en Chine qui fournit des solutions de centres de données à grande échelle. La société exploite deux activités qui sont les services de colocation et la location de colocation. L'activité de services de colocalisation fournit une gamme de services, notamment les services publics, l'hébergement, le refroidissement, l'exploitation et la maintenance des serveurs et des équipements des clients. L'activité de location de colocation consiste à louer des espaces de centre de données aux clients en Malaisie et les espaces sont utilisés pour héberger des serveurs et d'autres équipements informatiques.

Secteur Services et conseils en informatique