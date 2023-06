Chinook Therapeutics, Inc. présente les données de l'essai de phase 1 du CHK-336 chez des volontaires sains et de nouvelles perspectives sur le rôle de la réparation des défaillances dans la maladie rénale chronique lors du 60e congrès de l'Association rénale européenne (ERA).

Chinook Therapeutics, Inc. a annoncé une présentation gratuite sur le CHK-336 lors du 60e congrès de l'ERA qui se tient virtuellement et en direct à Milan, en Italie. CHK-336 est une petite molécule orale inhibitrice de la LDHA dont la distribution tissulaire est ciblée sur le foie. Elle est en cours de développement pour le traitement des patients atteints d'hyperoxalurie primaire et d'autres troubles liés aux calculs rénaux dus à une surproduction endogène d'oxalate. L'essai monocentrique de phase 1 a été conçu pour évaluer la sécurité, la tolérabilité et le profil pharmacocinétique du CHK-336 chez 104 volontaires sains dans le cadre d'un essai randomisé, contrôlé par placebo, en double aveugle, à dose unique (SAD) et à doses multiples (MAD).

En outre, les efforts de recherche et de découverte de Chinook se concentrent sur la construction d'un pipeline de médicaments de précision pour les maladies rénales chroniques rares et graves avec des moteurs génétiques et moléculaires définis. Chinook s'appuie sur le séquençage de l'ARN d'une seule cellule du rein et sur de grandes cohortes de patients atteints de maladies rénales chroniques qui ont fait l'objet d'un phénotypage panomique complet, avec des échantillons biologiques conservés et un suivi clinique prospectif, pour découvrir et développer des candidats thérapeutiques dotés de mécanismes d'action ciblant les voies clés des maladies rénales. Les principaux points de la présentation sont les suivants : - CHK-336 a été généralement bien toléré chez les patients atteints de maladies rénales qui ont reçu des doses uniques allant jusqu'à 500 mg et des doses multiples (14 jours) allant jusqu'à 60 mg.

Il n'y a pas eu de tendances liées à la dose dans les événements indésirables, les signes vitaux ou les résultats de l'électrocardiogramme. L'effet indésirable le plus fréquent lié au traitement a été le mal de tête chez six sujets recevant CHK-336 (8,8 %) et aucun sujet sous placebo, sans tendance liée à la dose. Un événement indésirable grave (EIG), l'anaphylaxie, s'est produit chez un seul VH après la première dose dans le groupe ayant reçu 125 mg de MAD.

L'EIG s'est manifesté rapidement dans l'heure suivant la première dose et s'est rapidement résorbé après l'administration d'un antihistaminique, sans qu'il soit nécessaire d'administrer de l'épinéphrine. L'HV a présenté des élévations cliniquement significatives des niveaux de tryptase sérique pendant l'événement, confirmant l'anaphylaxie. Cet EIG a entraîné l'interruption volontaire de l'essai pour permettre des investigations plus poussées.

La pharmacocinétique a été bien caractérisée par des expositions proportionnelles à la dose, une demi-vie plasmatique compatible avec une administration orale quotidienne et l'absence d'accumulation de l'exposition à la suite d'une administration répétée. L'utilisation réussie d'un nouveau traceur 13C2-glycolate dans l'essai établit la preuve du mécanisme du CHK-336 en tant que petite molécule inhibitrice de la LDH hépatique administrée par voie orale. Le CHK-336 a bloqué efficacement la conversion du traceur 13C2-glycolate en 13C2-oxalate, l'inhibition maximale étant observée après l'administration d'une dose unique de CHK-336 de 60 à 125 mg.