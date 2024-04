Chipotle Mexican Grill a relevé ses prévisions de ventes annuelles mercredi, pariant sur une demande soutenue de burritos et de rice bowls de la part de sa clientèle relativement plus aisée, malgré des prix de menu plus élevés.

L'entreprise s'attend à une croissance des ventes de restaurants comparables d'un pourcentage à un chiffre moyen à élevé pour 2024, par rapport à sa projection précédente d'une croissance à un chiffre moyen.