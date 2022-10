ChitogenX : 13 octobre 2022 Chitogenx lance son deuxiÈme programme de dÉveloppement orthopÉdique pour la rÉparation du mÉnisque

Le programme préclinique de réparation du ménisque prévoit que la procédure de réparation arthroscopique exclusive de la Société sera testée sur 22 moutons où nous comparerons le traitement standard (sutures seules), le PRP seul et le PRP administré avec le biopolymère ORTHO-R. Les premières chirurgies de réparation du ménisque devraient commencer à la mi-novembre 2022 et devraient être terminées à la fin de ce mois, avec les résultats de l'étude attendus à l'automne 2023. Le programme est financé par une subvention d'Axelys de 750 000 $ annoncée précédemment.

A propos de ChitogenX inc.

ChitogenX inc. (anciennement Ortho Regenerative Technologies Inc.) est une société de médecine régénérative en phase clinique qui se consacre au développement de nouvelles technologies thérapeutiques de réparation des tissus afin d'améliorer leur guérison. La société s'est engagée dans le développement clinique de sa plateforme technologique exclusive RESTORE, une matrice biopolymère muco-adhésive à base de CHITOSAN, spécifiquement conçue pour délivrer des produits biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou le concentré d'aspirat de moelle osseuse (BMAC), afin d'améliorer la guérison de diverses affections musculo-squelettiques.ORTHO-R, son produit phare, l'implant biologique hybride Chitosan-PRP, est formulé et conçu pour augmenter les taux de guérison des blessures professionnelles et sportives aux tendons, ligaments et cartilages tels que le ménisque. ORTHO-R peut être appliqué directement et facilement sur le site de la blessure par un chirurgien au cours d'une intervention chirurgicale de routine, avec une perturbation minimale de la durée de l'opération. ORTHO-R fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I/II en cours aux États- Unis pour la réparation des déchirures de la coiffe du rotateur dans 10 centres cliniques basés aux États-Unis.

D'autres formulations sont en cours de développement pour tirer parti des caractéristiques de performance de la technologie, telles que l'adhésion tissulaire, la souplesse et la capacité à délivrer des produits biologiques ou thérapeutiques à divers tissus endommagés par un traumatisme ou une maladie. De plus amples informations sur Chitogenx sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.chitogenx.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

