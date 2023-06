ChitogenX : 15 juin 2023 Chitogenx retient les services de bruder consulting & venture group afin d'accroitre et accÉlÉrer les discussions en cours sur les partenariats de dÉveloppement stratÉgique

L'équipe de BCVG est enthousiaste à l'idée de représenter la technologie, les preuves, la propriété intellectuelle et les autres actifs associés à ChitogenX. Les avantages de la combinaison de thérapies cellulaires et moléculaires bioactives avec leur chitosan unique pour la réparation et la régénération des tissus en orthopédie, le traitement avancé des plaies, l'esthétique et plus encore est une merveilleuse plateforme à exploiter », a déclaré Scott Bruder, MD, PhD, fondateur et Chef de la direction de BCVG.

Montréal, Québec, 15 juin 2023 - ChitogenX (CSE: CHGX, OTCQB : CHNXF) ("ChitogenX" ou la « Société »), une société de médecine régénérative de stade clinique, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une entente avec Bruder Consulting & Venture Group (« BCVG ») qui agira à titre de société consultative exclusive dans la recherche de nouveaux partenariats de développement stratégique et pour accélérer les discussions de partenariat en cours concernant la plateforme de médecine régénératrice exclusive ORTHO-R de la Société et les actifs associés.

faire d'autres commentaires tant qu'elle n'aura pas déterminé qu'une divulgation supplémentaire est appropriée ou nécessaire.

À propos de Bruder Consulting & Venture Group, LLC. (BCVG)

Bruder Consulting & Venture Group ( www.bruderconsulting.com ) est une société de conseil stratégique à service complet, spécialisée dans la découverte, le développement, la conception clinique et le processus d'approbation réglementaire des produits biologiques, des dispositifs et des produits combinés sur les marchés de l'orthopédie, du traitement des plaies et de la chirurgie plastique et reconstructive. En tant que vétéran du développement commercial, de l'octroi de licences et du processus d'acquisition, BCVG a dirigé ou soutenu plus de 2 milliards de dollars de transactions aux États-Unis et à l'étranger.

À propos de ChitogenX inc.

ChitogenX Inc. est une société de médecine régénérative en phase clinique qui se consacre au développement de nouvelles technologies thérapeutiques de réparation des tissus afin d'améliorer la guérison des tissus. La société s'est engagée dans le développement clinique de sa plateforme technologique exclusive ORTHO-R, une matrice biopolymère muco-adhésive à base de CHITOSAN, spécifiquement conçue pour délivrer des produits biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou le concentré d'aspirat de moelle osseuse (BMAC), afin d'améliorer la guérison dans diverses applications de médecine régénérative.

D'autres formulations sont en cours de développement pour tirer parti des caractéristiques de performance de la technologie, telles que l'adhésion tissulaire, la souplesse et la capacité à délivrer des produits biologiques ou thérapeutiques à divers tissus endommagés par un traumatisme ou une maladie. De plus amples informations sur ChitogenX sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.chitogenx.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, autres que requis par la législation sur les valeurs mobilières.