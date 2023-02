ChitogenX : 16 février 2023 Chitogenx annonce une subvention de 3,5 millions $ pour l'avancement du dÉveloppement commercial d'ortho-r

Principal organisme canadien de soutien à l'excellence en découverte et en innovation, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) appuie les esprits visionnaires, curieux et novateurs qui aspirent à réaliser des percées scientifiques et techniques au bénéfice de notre pays. Il collabore avec les universités, les collèges, les entreprises, les administrations publiques et les organismes sans but

La plateforme technologique ORTHO-R, inventée à Polytechnique Montréal, a été acquise en 2015 par ChitogenX inc. et les 2 entités ont depuis étroitement collaboré pour poursuivre son développement.

Montréal, Québec, 16 février 2023 - ChitogenX (CSE: CHGX, OTCQB : CHNXF) ("ChitogenX" ou la « Société »), une société d'orthobiologie de stade clinique ciblant le développement de nouvelles technologies liées à la réparation régénérative des tissus mous, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu, en partenariat avec Polytechnique Montréal, une subvention de 3 472 000 $ du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (« CRSNG ») et de Prima Québec.

lucratif pour éliminer les obstacles, créer des possibilités et attirer de nouveaux talents en recherche afin de permettre à la communauté scientifique du Canada d'exceller. Animé d'une volonté de repousser les frontières et les limites, le CRSNG donne les moyens aux chercheurs et chercheuses ainsi qu'aux ingénieurs et ingénieures canadiens de sortir des sentiers battus.

À propos de Prima Québec

PRIMA Québec est un pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés qui soutient et promeut l'écosystème des matériaux avancés et agit comme un moteur d'innovation et de croissance au Québec. Par son soutien et son financement, il stimule la compétitivité des entreprises québécoises en facilitant l'accès à l'expertise de recherche. En tant que Groupe de recherche industrielle sectorielle, PRIMA Québec compte sur le soutien financier du gouvernement du Québec et du secteur privé pour promouvoir les relations entre la recherche et l'industrie.

À propos de Polytechnique Montréal

Fondée en 1873, Polytechnique Montréal est l'une des plus grandes universités de formation et de recherche en génie au Canada. Elle est située sur le campus de l'Université de Montréal - le plus grand campus universitaire francophone d'Amérique du Nord. Avec près de 57 000 diplômés et plus de 120 programmes universitaires, Polytechnique a formé 22 % des membres actuels de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ). Polytechnique Montréal se distingue également par ses plus de 300 professeurs de talent et ses 10 000 étudiants. Son budget annuel global est de 300 millions de dollars, dont 100 millions de dollars réservés exclusivement à la recherche.

À propos de ChitogenX inc.

ChitogenX Inc. est une société de médecine régénérative en phase clinique qui se consacre au développement de nouvelles technologies thérapeutiques de réparation des tissus afin d'améliorer la guérison des tissus. La société s'est engagée dans le développement clinique de sa plateforme technologique exclusive ORTHO-R, une matrice biopolymère muco-adhésive à base de CHITOSAN, spécifiquement conçue pour délivrer des produits biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou le concentré d'aspirat de moelle osseuse (BMAC), afin d'améliorer la guérison dans diverses applications de médecine régénérative.

D'autres formulations sont en cours de développement pour tirer parti des caractéristiques de performance de la technologie, telles que l'adhésion tissulaire, la souplesse et la capacité à délivrer des produits biologiques ou thérapeutiques à divers tissus endommagés par un traumatisme ou une maladie. De plus amples informations sur ChitogenX sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.chitogenx.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com