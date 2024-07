Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, autre que requis par la législation sur les valeurs mobilières.

En mars 2024, la Société a obtenu un billet non garanti de 75 000 $ d'un actionnaire, portant intérêt à 15 % par an et remboursable le 6 mars 2026 ; et

continué à réduire ses dépenses au cours du premier trimestre de la nouvelle année fiscale afin de préserver ses ressources financières. Les dépenses de R&D et d'administration ont une fois de plus été considérablement réduites par rapport au premier trimestre de l'année dernière, ce qui s'est traduit par une perte nette nominale globale pour le premier trimestre de l'année 25. Nous restons concentrés sur l'obtention de partenariats de développement ou commerciaux afin d'attirer des financements non dilutifs ainsi que des voies de financement plus traditionnelles pour nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ».

