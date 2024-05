Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » parce qu'ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelle information, d'événements futurs ou autrement, autres que requis par la législation sur les valeurs mobilières.

En mars 2024, la Société a obtenu un billet non garanti de 75 000 $ d'un actionnaire, portant intérêt à 15 % par an et remboursable le 6 mars 2026 ; et

Le 7 novembre 2023, ChitogenX a annoncé qu'elle avait lancé un nouveau programme de développement ciblant d'importants besoins médicaux non satisfaits sur le marché des brûlures et de la réparation de la peau, actuellement évalué à 19 milliards de dollars américains et croissant à 5% + CAGR jusqu'en 2032. Des études de preuve de concept ont déjà été réalisées avec succès et les résultats feront l'objet de communiqués de presse dans les semaines à venir. Un nouveau brevet délivré aux

Commentant les résultats du quatrième trimestre et de l'exercice 2024, Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière de ChitogenX, a déclaré : « La Société a pris diverses mesures en 2024 pour réduire considérablement sa consommation de trésorerie et préserver ses ressources financières. Les pertes d'exploitation ont diminué de 79 % et de 75 % au cours du quatrième trimestre et de l'exercice 2024, respectivement. Nous avons également amélioré notre bilan de manière significative, avec une amélioration de 3,8 millions $ de notre fonds de roulement et une réduction de 3,9 millions $ de notre passif. Nous avons également pris des mesures proactives récurrentes pour réduire notre taux de consommation de trésorerie de 68%. Avec ces mesures maintenant mises en œuvre, nous poursuivons activement des initiatives stratégiques et des accords de partenariat en R&D afin que nous puissions obtenir un financement non dilutif pour faire avancer nos nombreuses initiatives de création de valeur ».

dynamiques de la médecine moderne, est confrontée à des limites, notamment l'absence de solution permettant aux substances administrées de rester sur le site d'administration suffisamment longtemps pour produire les effets souhaités et prévus. C'est ici que la solution de ChitogenX entre en jeu. Notre biopolymère à base de chitosan est un mécanisme d'administration sûr et fiable qui contribue à la réparation des tissus et des organes. Ses propriétés uniques offrent l'avantage unique d'augmenter de façon significative le temps de résidence in situ des cellules, des produits pharmaceutiques ou des implants biologiques afin qu'ils puissent délivrer leurs effets régénérateurs », a

