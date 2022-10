ChitogenX : 5 octobre 2022 Chitogenx entend poursuivre les ventes de chitosan de qualitÉ mÉdicale en tant que nouvelle initiative de revenus À court terme

Les nanoparticules de chitosan peuvent être utilisées seules comme agents antibactériens et antimicrobiens et comme agents de délivrance de gènes. Les

ChitogenX a consacré de nombreuses années et d'importantes ressources financières à la mise au point d'une formulation unique et exclusive de chitosan/PRP pour augmenter le taux de guérison des tissus mous. Maintenant que nous disposons d'un procédé de fabrication BPF optimisé à faible coût pour la partie chitosan de notre produit

nanoparticules de chitosan peuvent également être utilisées pour la régénération de la peau. Ces types de nanoparticules peuvent également être utilisés dans des systèmes d'administration de médicaments pour traiter les cellules cancéreuses. Le chitosan étant chargé positivement, il peut attirer le mucus chargé négativement et servir d'excellent vecteur pour les médicaments adhésifs aux muqueuses.

En tant que biomatériau généralement reconnu comme étant sans risque ("GRAS") aux États-Unis et en Europe, la vente de chitosan de qualité médicale n'est pas soumise à la même procédure rigoureuse d'approbation réglementaire applicable aux médicaments ou aux produits biologiques. De plus, ChitogenX a récemment terminé une étude de stabilité confirmant une durée de conservation de 3 ans pour sa formulation exclusive de chitosan, ce qui est une caractéristique qui devrait être bien accueillie par l'industrie biomédicale. Le marché mondial du chitosan de qualité médicale est actuellement estimé

environ 250 millions de dollars par an et devrait doubler au cours des sept prochaines années.

ChitogenX inc. (anciennement Ortho Regenerative Technologies Inc.) est une société de médecine régénérative en phase clinique qui se consacre au développement de nouvelles technologies thérapeutiques de réparation des tissus afin d'améliorer leur guérison. La société s'est engagée dans le développement clinique de sa plateforme technologique exclusive RESTORE, une matrice biopolymère muco-adhésive à base de CHITOSAN, spécifiquement conçue pour délivrer des produits biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou le concentré d'aspirat de moelle osseuse (BMAC), afin d'améliorer la guérison de diverses affections musculo-squelettiques.ORTHO-R, son produit phare, l'implant biologique hybride Chitosan-PRP, est formulé et conçu pour augmenter les taux de guérison des blessures professionnelles et sportives aux tendons, ligaments et cartilages tels que le ménisque. ORTHO-R peut être appliqué directement et facilement sur le site de la blessure par un chirurgien au cours d'une intervention chirurgicale de routine, avec une perturbation minimale de la durée de l'opération. ORTHO-R fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase I/II en cours aux États- Unis pour la réparation des déchirures de la coiffe du rotateur dans 10 centres cliniques basés aux États-Unis.

D'autres formulations sont en cours de développement pour tirer parti des caractéristiques de performance de la technologie, telles que l'adhésion tissulaire, la souplesse et la capacité à délivrer des produits biologiques ou thérapeutiques à divers tissus endommagés par un traumatisme ou une maladie. De plus amples informations sur Chitogenx sont disponibles sur le site Web de la société à l'adresse www.chitogenx.com et sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

