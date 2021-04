Lindt & Sprüngli blanchi par le gendarme russe de la concurrence

Zurich (awp) - Le groupe Lindt & Sprüngli (L+S) a été blanchi en Russie par l'autorité fédérale anticartel (FAS) dans une enquête portant sur de supposées tromperies sur la marchandise. La procédure lancée fin 2019 contre la filiale russe a été abandonné a confirmé mercredi à AWP une porte-parole de la maison-mère.

Le gendarme de la concurrence indique n'avoir constaté aucune violation de la part du chocolatier de Kilchberg, qui s'était vu reprocher des différences de qualité entre les produits vendus en Russie et en Europe. "Aucune sanction ne sera prise à l'encontre de la société", a assuré le directeur de la FAS, Maxim Shaskolsky, cité par l'agence Ria Novosti.

Dans son intervention, le patron de la FAS a salué "les efforts considérables déployés par le fabricant pour prouver sa bonne foi" et souligné que ses experts "ont abordé le cas de manière très équilibrée et objective", tout en reconnaissant que des différences peuvent exister dans la composition du chocolat.

"Le cacao est le principal ingrédient de la plupart de nos produits chocolatés", a assuré la porte-parole de L+S, précisant que la teneur en acides gras des fèves de cacao dépend de divers facteurs naturels dans les pays producteurs, notamment des conditions climatiques et géographiques.

Pas d'altération de qualité ou de goût

"En raison de ces facteurs naturels, des écarts dans la teneur en acides gras de différents échantillons de chocolat produits selon la même recette sont possibles", reconnaît la communicante, qui insiste sur le fait que cela n'affecte pas la qualité ou le goût du produit final.

"Cela ne signifie en rien que le producteur adapte ou fasse quelque chose avec les produits qui nous sont expédiés", a abondé M. Shaskolsky. Tous les produits fournis par L+S à la Fédération de Russie sont identiques aux produits vendus dans le reste de l'Europe et dans le monde, a rappelé l'entreprise dans sa prise de position.

La Russie est un important marché de développement pour le chocolatier zurichois. "Nous avons créé notre filiale en 2012, et n'avons cessé depuis lors de nous développer", souligne le groupe, qui dispose de cinq magasins à son enseigne dans la fédération.

En raison de la pandémie de Covid-19, la filiale russe a connu un recul organique des ventes de 3,1% en 2020, après un bond de plus d'un quart (+25,7%) un an plus tôt. "De nouveaux shop-in-shops sur la plus grande plateforme de commerce électronique de Russie ont renforcé les ventes en ligne", alors que les magasins ont connu une croissance à deux chiffres.

buc/jh