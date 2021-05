Lindt & Sprüngli démarre un nouveau programme de rachats de titres

Zurich (awp) - Lindt & Sprüngli lance comme prévu un programme de rachat de ses nominatives et de ses bons de participation pour un montant de plus de 750 millions de francs suisses. L'opération débute mardi et devrait se prolonger jusqu'au 30 décembre, au plus tard, indique lundi fabricant zurichoise de chocolat.

Une ligne de négoce sera ouverte sur SIX Swiss Exchange. Le négoce ordinaire des titres se poursuivra normalement. Ce rachat se justifie par "les liquidités élevées, le bilan solide et la trésorerie constamment élevée de Lindt & Sprüngli", souligne le chocolatier.

Le conseil d'administration compte "maintenir la politique existante du dividende dans le futur". Pour le compte de l'exercice 2020, il propose 1100 francs suisses par action et 110 francs suisses par bon de participation. En 2019, le groupe de Kilchberg avait déjà racheté pour plus de 455 millions de francs suisses de ses propres titres.

Vendredi, la nominative a terminé à 90'100 francs suisses et le bon de participation à 8490 francs suisses.

ck/vj