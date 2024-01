Choice Hotels International, Inc. est un franchiseur d'hôtels. La société possède environ 7 500 hôtels, représentant près de 630 000 chambres, dans 46 pays et territoires. Le secteur de la franchise et de la gestion hôtelière de la société comprend les activités de franchise hôtelière de ses 22 marques et extensions de marques, ainsi que les activités de gestion hôtelière de 13 hôtels Radisson Hotels Americas. Les marques de la société comprennent Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Clarion, Clarion Pointe, Ascend Hotel Collection, Sleep Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, MainStay Suites, Suburban Studios, WoodSpring Suites, Everhome Suites et Cambria Hotels. Les autres marques de la société comprennent Radisson Blu, Radisson RED, Radisson, Park Plaza, Country Inn & Suites by Radisson, Radisson Inn & Suites, Park Inn by Radisson, Radisson Individuals et Radisson Collection, qui sont situées aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et en Amérique latine.