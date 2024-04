Choice Hotels International, Inc. a annoncé la promotion de Judd Wadholm au poste de vice-président senior et directeur général des marques principales. Après avoir travaillé pendant près de 17 ans pour Choice Hotels International et Radisson Americas, M. Wadholm est désormais chargé de stimuler la croissance et les performances des neuf marques haut de gamme, milieu de gamme et économique de l'entreprise sur le marché américain, qui comptera 5 500 hôtels d'ici la fin de l'année 2023. Plus récemment, M. Wadholm a occupé le poste de vice-président de Managed Hotels Americas.

M. Wadholm a rejoint Choice en 2022 et a précédemment occupé des postes de direction dans les opérations, les relations avec les propriétaires et les finances chez Radisson Americas et ses prédécesseurs. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université d'État de St. Cloud et d'une licence en finance de l'Université du Dakota du Nord.