Choice Properties Real Estate Investment Trust : Fiducie de placement immobilier propriétés de choix annonce ses résultats du semestre clos le 30 juin 2022

Toronto (Ontario), le 21 juillet 2022 - Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix (« Propriétés de Choix » ou la « Fiducie ») (TSX : CHP.UN) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers consolidés pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Le rapport du deuxième trimestre de 2022 aux porteurs de parts pourra être consulté sous l'onglet « Investisseurs » de son site Web, à l'adresse www.choicereit.ca/fr, ainsi que sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. « Nous avons enregistré de solides résultats d'exploitation pour le trimestre grâce à l'amélioration du taux d'occupation dans l'ensemble de notre portefeuille, à l'avancement de nos projets d'aménagement et à nos fructueux efforts de mobilisation de capitaux, a déclaré M. Rael Diamond, président et chef de la direction de la Fiducie. En misant sur notre stratégie à long terme, nous avons poursuivi l'exécution de nos projets d'aménagement d'immeubles à usage mixte et industriels en cours et conclu deux transactions importantes liées aux immeubles industriels au cours du trimestre. En outre, nous avons émis des débentures non garanties d'une durée de 10 ans d'un montant de 500 millions de dollars et remboursé des débentures d'un montant de 300 millions de dollars arrivant à échéance, afin de nous assurer de préserver la solidité et la souplesse de notre structure du capital. » La Fiducie a également annoncé aujourd'hui que l'initiative Science Based Target (SBTi) a validé les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), faisant de Propriétés de Choix l'une des premières entités au Canada dont les objectifs de carboneutralité sont approuvés par la SBTi. M. Diamond a souligné que « la lutte contre les changements climatiques est fondamentale pour notre objectif de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes et nous sommes fiers de renforcer notre engagement environnemental avec ces cibles. » Faits saillants du deuxième trimestre de 2022 Perte nette pour le trimestre de 11,8 millions de dollars, contre un bénéfice net de 84,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, soit une diminution de 96,4 millions de dollars. La perte nette liée à la juste valeur sur les immeubles de placement s'est élevée à 523,8 millions de dollars selon les PCGR, et à 522,3 millions de dollars selon une base proportionnelle 1) , car la juste valeur du portefeuille d'immeubles de commerce de détail a baissé en raison de l'augmentation des taux de capitalisation découlant de la hausse des taux d'intérêt et de la volatilité économique, facteurs qui ont été partiellement contrebalancés par les gains enregistrés par le portefeuille d'immeubles industriels et par certains biens en cours d'aménagement.

FPAE par part après dilution 1) de 0,242 $, soit une hausse de 0,004 $ par part après dilution comparativement au deuxième trimestre de 2021.

de 0,242 $, soit une hausse de 0,004 $ par part après dilution comparativement au deuxième trimestre de 2021. Amélioration du taux d'occupation à la clôture de la période, qui se chiffrait à 97,6 %, reflétant une absorption positive de 420 000 pieds carrés Immeubles de commerce de détail : 97,5 %; immeubles industriels : 99,2 % et immeubles à usage mixte, résidentiels et autres : 87,5 %

Augmentation de 3,8 %, comparativement au deuxième trimestre de 2021, du REN des actifs comparables selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 1) , Immeubles de commerce de détail : hausse de 4,0 % Immeubles industriels : hausse de 3,3 % Immeubles à usage mixte, résidentiels et autres : hausse de 2,2 %

, Conclusion de transactions représentant 227,9 millions de dollars, dont des acquisitions de 211,3 millions de dollars et des cessions de 16,6 millions de dollars Cela comprend l'acquisition d'une participation dans une parcelle de terrain de 251 acres destiné à l'aménagement industriel situé au nord de la région du Grand Toronto à un coût d'environ 140 millions de dollars.

Émission de débentures non garanties de premier rang de série R portant intérêt à 6,003 % par année d'un montant de 500 millions de dollars et remboursement de débentures non garanties de premier rang de série 10 portant intérêt à 3,60 % d'un montant de 300 millions de dollars

Investissement d'un montant de 19,7 millions de dollars dans le programme d'aménagement selon une base proportionnelle (1) .

. Transfert de biens en voie d'aménagement d'un montant de 16,0 millions de dollars vers les immeubles à revenu, offrant une superficie d'environ 108 000 pieds carrés de nouvelle SLB selon une base proportionnelle.

Solide situation de trésorerie à la fin du trimestre soutenue par un crédit disponible d'environ 1,3 milliard de dollars, des biens non grevés de 12,0 milliards de dollars et un ratio de la dette ajustée sur le BAIIAJV 1) de 7,4 fois.

de 7,4 fois. Après la clôture du deuxième trimestre, la Fiducie et Loblaw ont renouvelé 42 des 44 baux commerciaux dans le cadre du portefeuille du premier appel public à l'épargne expirant en 2023, comprenant 2,9 millions de 3,1 millions de pieds carrés pour une durée prorogée moyenne pondérée de 7,7 ans. 1) Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires ». Sommaire des résultats financiers selon les PCGR Trimestres Semestres ($ thousands except where otherwise indicated)

(en milliers de dollars, sauf indication contraire)

(non audité) 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation Bénéfice net (perte nette) (11 810) $ 84 621 $ (96 431) $ 375 176 $ 22 423 $ 352 753 $ Bénéfice net (perte nette) par part après dilution (0,016) 0,117 (0,133) 0,519 0,031 0,488 Produits locatifs 313 081 323 936 (10 855) 641 130 650 475 (9 345) Profit (perte) lié(e) à la juste valeur des parts échangeablesi) 569 933 (288 924) 858 857 451 197 (506 607) 957 804 Profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeablesii) (680 426) 265 973 (946 399) (379 249) 325 193 (704 442) Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 129 069 122 655 6 414 242,186 271,287 (29 101) Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilutioniii) 723 593 236 723 265 565 327 671 723 530 507 723 120 099 410 408 i) Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le prix des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue.

ii) Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, des titres immobiliers et de la rémunération fondée sur des parts.

iii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. Résultats trimestriels i) Les parts échangeables sont comptabilisées à leur juste valeur selon le prix des parts de fiducie sur le marché, ce qui a une incidence défavorable sur les résultats financiers lorsque le prix des parts de fiducie augmente et une incidence favorable lorsque leur prix diminue.ii) Les profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, compte non tenu des parts échangeables, comprennent des ajustements de la juste valeur des immeubles de placement, des titres immobiliers et de la rémunération fondée sur des parts.iii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. Propriétés de Choix a comptabilisé une perte nette de 11,8 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2022, comparativement à un bénéfice net de 84,6 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021. Cette diminution par rapport à il y a un an est principalement attribuable à la variation défavorable de 792,6 millions de dollars de la juste valeur des immeubles de placement, principalement attribuable à l'augmentation des taux de capitalisation liés aux immeubles de commerce de détail découlant de la hausse des taux d'intérêt. En outre, Propriétés de Choix a comptabilisé un ajustement défavorable de 158,7 millions de dollars de la juste valeur de ses placements dans des titres immobiliers d'Allied Properties Real Estate Investment Trust (« Allied »), détenus par la Fiducie relativement à la vente de six immeubles de bureaux à Allied au premier trimestre de 2022, en raison de la baisse du prix des parts d'Allied. Ces baisses ont été partiellement compensées par la variation favorable de 858,9 millions de dollars de la juste valeur des parts échangeables de la Fiducie en raison de la diminution du prix des parts de la Fiducie. Résultats depuis le début de l'exercice Pour le semestre clos le 30 juin 2022, Propriétés de Choix a enregistré un bénéfice net de 375,2 millions de dollars, par rapport à 22,4 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin 2021. L'augmentation par rapport à l'exercice précédent est principalement attribuable à la variation favorable de 957,8 millions de dollars de l'ajustement de la juste valeur des parts échangeables de la Fiducie en raison de la baisse du prix des parts de la Fiducie, jumelée à la variation favorable de la quote part du bénéfice attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence de 101,2 millions de dollars découlant de la hausse de la juste valeur des projets d'aménagement industriels de la Fiducie. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par la variation défavorable de 549,1 millions de dollars de la juste valeur des immeubles de placement et l'ajustement défavorable de 158,7 millions de dollars de la juste valeur des titres immobiliers, en raison de la baisse du prix des parts d'Allied. SummSommaire des résultats financiers selon une base proportionnelle(1) Trimestres Semestres À la date indiquée ou pour la période close

à cette date (en milliers de dollars, sauf indication contraire) 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation 30 juin 2022 30 juin 2021 Variation Produits locatifsi) 331 415 $ 338 857 $ (7 442) $ 676 523 $ 680 465 $ (3 942) $ Résultat d'exploitation net (« REN »), selon la méthode de la comptabilité de trésoreriei) ii) 231 299 233 188 (1 889) 468 576 462 821 5 755 REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésoreriei)ii) 223 410 215 247 8 163 446 379 430 455 15 924 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placementi) (522 319) 280 801 (803 120) (109 639) 341 696 (451 335) Taux d'occupation (% de la SLB) 97,6 % 96,9 % 0,7 % 97,6 % 96,9 % 0,7 % Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE »)i) 175 290 171 842 3 448 350 426 342 450 7 976 FPAEi) par part après dilution 0,242 0,238 0,004 0,484 0,474 0,010 Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE »)i) 163 708 158 700 5 008 324 457 314 016 10 441 Montant ajusté des FPAEi) par part

après dilution 0.226 0.219 0.007 0.448 0.434 0.014 Ratio de distribution du montant ajusté

des FPAEi) après dilution 81,8 % 84,3 % (2,5) % 82,5 % 85,2 % (2,7) % Distributions en trésorerie déclarées 133 857 133 767 90 267 693 267 473 220 Nombre moyen pondéré de parts

en circulation après dilutioniii) 723 593 236 723 265 565 327 671 723 530 507 723 120 099 410 408 i) Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires ».

ii) Comprend une provision pour créances douteuses et des réductions de loyer.

iii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. Résultats trimestriels et depuis le début de l'exercice i) Il y a lieu de se reporter à la rubrique « Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires ».ii) Comprend une provision pour créances douteuses et des réductions de loyer.iii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022, le REN des actifs comparables a augmenté de 8,2 millions de dollars et de 15,9 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, respectivement, en raison principalement de l'accroissement des produits tirés des majorations de loyer contractuelles et des meilleurs taux de location du portefeuille d'immeubles de commerce de détail et d'immeubles industriels de la Fiducie, des recouvrements de dépenses d'investissement plus élevés et du recul de la charge au titre des créances douteuses. Les fonds provenant des activités d'exploitation (les « FPAE », mesure non conforme aux PCGR) du trimestre clos le 30 juin 2022 se sont établis à 175,3 millions de dollars, soit 0,242 $ par part après dilution, comparativement à 171,8 millions de dollars, soit 0,238 $ par part après dilution, pour le trimestre clos le 30 juin 2021. Les FPAE du semestre clos le 30 juin 2022 se sont établis à 350,4 millions de dollars, soit 0,484 $ par part après dilution, comparativement à 342,5 millions de dollars, soit 0,474 $ par part après dilution, pour le semestre clos le 30 juin 2021. Pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022, les FPAE ont augmenté de 3,4 millions de dollars et de 8,0 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent, respectivement, principalement en raison de la hausse du REN des actifs comparables, de l'augmentation des distributions et des produits d'intérêts liés au placement dans les parts d'Allied et du billet à ordre émis à Allied contre des immeubles vendus à Allied au premier trimestre de 2022. Ces hausses ont été partiellement contrebalancées par la baisse des résultats d'exploitation nets liés aux transactions, surtout en raison du manque à gagner sur le produit tiré de la vente d'immeubles à Allied. Transactions et financements survenus au cours du trimestre La Fiducie a réalisé des transactions d'une valeur de 227,9 millions de dollars au deuxième trimestre. Acquisition d'une participation de 85 % dans une parcelle de terrain additionnelle de 97 acres à Caledon, en Ontario, qui fait partie d'un projet d'aménagement industriel existant, pour un montant de 86,7 millions de dollars.

Acquisition d'une participation de 75 % dans un terrain de 154 acres destiné à des projets d'aménagement industriels situé à East Gwillimbury, en Ontario, pour un montant de 52,8 millions de dollars, au moyen de l'exercice d'une option de conversion en capitaux propres visant une avance consentie aux termes d'un prêt mezzanine à Rice Group. Loblaw Companies Limited (« Loblaw ») a un bail foncier visant une superficie d'environ 100 acres et a l'intention de construire des installations industrielles automatisées à températures multiples d'une superficie de 1,2 million de pieds carrés.

Conclusion de l'acquisition d'actifs stratégiques liés au commerce de détail à Halifax, en Nouvelle Écosse, et à Burlington, en Ontario, pour un montant de 57,3 millions de dollars.

Acquisition de la participation de 50 % d'un partenaire de la Fiducie dans un immeuble industriel à Edmonton, en Alberta, pour un montant de 14,5 millions de dollars, ce qui porte la participation de la Fiducie dans l'immeuble à 100 %.

Sortie d'un actif non essentiel de commerce de détail et d'un actif lié à un terrain destiné à l'aménagement pour un produit total de 16,6 millions de dollars. La Fiducie a continué d'investir dans son programme d'aménagement, ayant effectué des dépenses d'investissement d'un montant de 19,7 millions de dollars au cours du trimestre selon une base proportionnelle 1). Au cours du trimestre, la Fiducie a transféré, depuis les biens en voie d'aménagement vers les immeubles à revenu, des locaux de commerce de détail d'une superficie de 108 000 pieds carrés, à une valeur de 16,0 millions de dollars selon une base proportionnelle 1). Au cours du deuxième trimestre, la Fiducie a émis, par voie de placement privé, des débentures non garanties de premier rang de série R portant intérêt à un taux de 6,003 % par année d'un montant en capital total de 500 millions de dollars. Le produit net de l'émission a été affecté au remboursement anticipé des débentures non garanties de premier rang de série 10 d'un montant de 300 millions de dollars de Choice Properties Limited Partnership et au remboursement d'une tranche du montant prélevé sur la facilité de crédit de la Fiducie. À la suite de la conclusion de la transaction, la capacité d'emprunt de la Fiducie sur sa facilité de crédit est de 1,3 milliard de dollars. Événements postérieurs à la date de clôture Après la clôture du deuxième trimestre, la Fiducie et Loblaw ont renouvelé 42 des 44 baux commerciaux du portefeuille dans le cadre du premier appel public à l'épargne expirant en 2023, ce qui représente 2,9 millions de 3,1 millions de pieds carrés, pour une durée prorogée moyenne pondérée de 7,7 ans. Perspectives Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité. Nous avons pour objectif d'offrir, dans une perspective à long terme, une appréciation de la valeur liquidative au moyen d'une croissance stable de notre résultat d'exploitation net et de la préservation du capital. Propriétés de Choix est convaincue que son modèle économique, la stabilité de ses locataires, son solide bilan et son approche disciplinée en matière de gestion financière continueront de bien la servir en vue de sa réussite future. Notre portefeuille diversifié d'immeubles de commerce de détail, d'immeubles industriels, d'immeubles résidentiels et d'immeubles à usage mixte affiche un taux d'occupation de 97,6 %. De plus, nous pouvons compter sur des locataires de grande qualité partout au Canada. Notre portefeuille est principalement loué à des détaillants de biens de première nécessité et à des fournisseurs de services logistiques, qui sont moins sensibles à la volatilité économique, ce qui procure donc une stabilité à notre portefeuille dans son ensemble. Cette stabilité est mise en évidence par notre capacité à enregistrer de solides résultats financiers et d'exploitation de façon constante. L'ensemble de notre portefeuille a continué de profiter du contexte de location favorable, et nous prévoyons que le taux d'occupation demeurera stable pour le reste de l'exercice, car nous avons géré, en grande partie, le risque lié au renouvellement des baux pour 2022. L'an passé, nous avons pris la décision stratégique de consacrer du temps et des dépenses d'investissement afin de saisir les occasions liées à nos principales activités, soit nos immeubles de commerce de détail essentiels, nos immeubles industriels et notre plateforme résidentielle en pleine expansion, ainsi qu'à notre solide programme d'aménagement. Nous avons la capacité d'accroître notre envergure dans ces catégories d'actifs, de réaliser des efficiences sur le plan de l'exploitation, de créer de nouvelles occasions de placement et d'attirer les gens les plus talentueux. Cette décision a donné lieu à la vente stratégique de six immeubles de bureaux de grande qualité à Allied au premier trimestre. Nous ne présenterons plus nos résultats relatifs aux immeubles de bureaux comme une catégorie d'actifs distincte. Nous continuons de faire progresser notre programme d'aménagement, lequel constitue pour nous le meilleur moyen d'ajouter à notre portefeuille des biens immobiliers de grande qualité à un coût raisonnable et d'accroître la valeur liquidative au fil du temps. Nos projets d'aménagement en cours sont diversifiés par la taille, l'ampleur et la complexité. Ils comprennent à la fois des projets de densification d'immeubles de commerce de détail, des projets d'aménagement industriels et des projets résidentiels locatifs situés dans des marchés urbains et axés sur l'accessibilité du transport en commun. Dans le secteur résidentiel, nous poursuivons la construction de deux projets d'immeubles résidentiels de grande hauteur, le premier étant situé près de la station Mount Pleasant du réseau GO à Brampton, en Ontario, et le second, dans le quartier Westboro d'Ottawa, en Ontario.



Dans le secteur des immeubles industriels, nous avons trois projets d'aménagement en cours qui devraient, à notre avis, offrir une superficie de 1,5 million de pieds carrés d'espace logistique de nouvelle génération à court et à moyen terme. Notre projet industriel situé à Horizon Business Park à Edmonton, en Alberta, qui comprend deux immeubles dont la superficie totalise 0,3 million de pieds carrés, progresse : les locataires du premier immeuble ont commencé à arriver au deuxième trimestre et l'achèvement et l'occupation du deuxième immeuble sont prévus au cours du deuxième semestre de 2023. Au cours du trimestre, nous avons commencé la construction de notre deuxième site industriel en activité, une installation logistique moderne d'une superficie de 0,3 million de pieds carrés située dans un quartier industriel de premier plan à Surrey, en Colombie-Britannique. De plus, au cours du trimestre, nous avons exercé notre droit de conversion en capitaux propres de Rice Group, annoncé précédemment, en vue d'acquérir une participation de 75 % dans un terrain destiné à des projets d'aménagement industriels de 154 acres situé à East Gwillimbury, dans la région du Grand Toronto. Le plan d'aménagement de l'immeuble vise la construction d'un parc industriel comptant plusieurs phases et présentant la possibilité de créer un espace logistique de nouvelle génération d'une superficie d'environ 1,8 million de pieds carrés. Pour la première phase du projet d'aménagement, nous avons conclu un bail foncier visant une superficie d'environ 100 acres avec Loblaw, qui a l'intention de construire des installations industrielles automatisées à températures multiples de 1,2 million de pieds carrés sur une partie du site du projet d'aménagement, ce qui permettrait à Loblaw d'accroître la capacité et d'augmenter les capacités de sa chaîne d'approvisionnement. La préparation du site pour la phase actuelle et les phases à venir a commencé au cours du trimestre. En plus de nos projets d'aménagement en cours, nous disposons d'un important programme de projets plus complexes d'aménagement d'immeubles à usage mixte de plus grande envergure et de terrains destinés à des projets d'aménagement industriels futurs, lesquels devraient contribuer collectivement à une croissance significative de la valeur liquidative à l'avenir. Nous continuons de faire progresser le processus de changement de zonage de plusieurs sites à usage mixte, et 11 projets représentant plus de 10,5 millions de pieds carrés en sont à différents stades du processus de changement de zonage et de planification. Notre programme d'aménagement d'immeubles industriels comprend notre terrain destiné à des projets d'aménagement industriels futurs à Caledon, en Ontario, dans lequel nous détenons une participation de 85 % dans une superficie nette de 380 acres destinée à des projets d'aménagement, dont une parcelle additionnelle du terrain adjacent à ce site acquise au cours du trimestre, ainsi que la deuxième phase de notre projet d'aménagement industriel à East Gwillimbury, en Ontario. Depuis le début de l'exercice, les préoccupations en ce qui concerne l'inflation ont entraîné une hausse considérable des taux d'intérêt alors que la Banque du Canada a déjà augmenté son taux de financement à un jour de 200 points de base et que plusieurs autres hausses sont attendues d'ici la fin de l'année 2022. À notre avis, la hausse des taux d'intérêt pourrait exercer des pressions à la baisse additionnelles sur la juste valeur des immeubles au cours du deuxième semestre de 2022. Étant donné la conjoncture économique actuelle, nous avons pris des mesures proactives afin de préserver notre solidité et notre stabilité sur le plan financier. Nous avons émis des débentures non garanties d'un montant de 500 millions de dollars au cours du trimestre afin d'accroître notre situation de trésorerie et d'échelonner davantage le profil d'échéances des emprunts. Pour ce qui est des liquidités, la Fiducie a accès à 1,4 milliard de dollars en liquidités disponibles, montant qui comprend la tranche inutilisée de 1,3 milliard de dollars de la facilité de crédit renouvelable de la Fiducie ainsi que 42,6 millions de dollars de trésorerie et d'équivalents de trésorerie et environ 12,0 milliards de dollars d'actifs non grevés. Pour le reste de l'exercice, nous avons des emprunts d'environ 128 millions de dollars arrivant à échéance pour lesquels nous bénéficions de plusieurs sources de capital pouvant servir au refinancement. Mesures financières non conformes aux PCGR et informations financières supplémentaires Outre les mesures de performance déterminées conformément aux Normes internationales d'information financière (les International Financial Reporting Standards ou « IFRS » ou, encore, les « PCGR »), Propriétés de Choix utilise certaines mesures non conformes aux PCGR pour évaluer sa performance, et elle fournit ces mesures dans le présent communiqué de presse afin que les investisseurs puissent en faire de même. Ces mesures ainsi que les montants par part connexes ne sont pas définis aux termes des IFRS et, par conséquent, ne devraient pas être considérés comme des mesures de substitution au bénéfice net ou aux flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation établis selon les IFRS. Par ailleurs, les mesures supplémentaires utilisées par la direction pourraient ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d'autres fiducies de placement immobilier ou d'autres entreprises immobilières. Les mesures non conformes aux PCGR dont il est question dans le présent communiqué de presse sont définies et rapprochées avec les mesures conformes aux PCGR les plus comparables ci-après. Propriétés de Choix estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR fournissent de l'information utile à la direction et aux investisseurs pour évaluer la performance financière et la situation financière de la Fiducie, pour les raisons indiquées ci-après. Mesures non conformes aux PCGR Description Base proportionnelle • S'entend de l'information financière ajustée pour tenir compte des coentreprises de la Fiducie comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence, des actifs immobiliers financiers et de la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et aux actifs immobiliers financiers revenant à la Fiducie selon une base proportionnelle consolidée en fonction du pourcentage de participation de la Fiducie dans le placement connexe.

• La direction croit que cette méthode est appropriée pour démontrer la capacité de la Fiducie à gérer les aspects économiques sous-jacents des placements connexes, y compris la performance financière et les flux de trésorerie et qu'elle illustre également dans quelle mesure les actifs sous jacents sont financés par emprunt, ce qui constitue une composante importante de la gestion du risque. Résultat d'exploitation net (« REN »), selon le référentiel comptable • S'entend des produits locatifs, compte tenu des produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire, du remboursement de produits tirés de contrats de location et des paiements pour cessions de bail reçus, diminués des charges d'exploitation liées aux immeubles directes et des impôts fonciers et excluant certaines charges telles que les charges d'intérêts et les charges d'exploitation indirectes afin de fournir des résultats qui reflètent les activités d'exploitation d'un immeuble compte non tenu de la façon dont il est financé ou des coûts d'exploitation de l'entité qui le détient.

• La direction est d'avis que le REN est une mesure importante de la performance sur le plan de l'exploitation pour les actifs immobiliers commerciaux de la Fiducie qui est utilisée par les analystes du secteur immobilier, les investisseurs et la direction et qu'il constitue également une donnée clé pour déterminer la juste valeur du portefeuille de Propriétés de Choix. REN, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie • S'entend des produits locatifs compte non tenu des produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire, des charges d'exploitation liées aux immeubles directes et des impôts fonciers, et ne tient pas compte de certaines charges comme les charges d'intérêts et les charges d'exploitation indirectes pour fournir des résultats qui reflètent l'exploitation d'un immeuble compte non tenu de la façon dont il est financé ou des coûts d'exploitation de l'entité qui le détient.

• La direction estime que le REN est une mesure utile pour comprendre les variations d'une période à l'autre du résultat d'exploitation attribuables aux taux d'occupation, aux loyers, aux charges d'exploitation et aux impôts fonciers. REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie

et

REN des actifs comparables, selon le référentiel comptable • Le REN des actifs comparables est utilisé à des fins d'évaluation de la performance, d'une période à l'autre, des immeubles détenus et exploités par Propriétés de Choix depuis le 1er janvier 2021, inclusivement.

• Le REN des biens qui ont été i) acquis, ii) sortis ou iii) modifiés considérablement en raison de nouveaux aménagements, de projets de réaménagement, de travaux d'agrandissement ou de démolitions (collectivement, les « transactions ») n'est pas pris en compte dans l'établissement du REN des actifs comparables.

• Le REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, est utile pour évaluer la réalisation des variations des loyers contractuels prévues aux contrats de location ou la fin des périodes de location gratuite. Il s'agit aussi d'une mesure utile à la compréhension des variations, d'une période à l'autre, du REN attribuables aux taux d'occupation, aux loyers, aux charges d'exploitation et aux impôts fonciers, compte non tenu des variations du REN qui peuvent être imputables aux transactions et aux activités d'aménagement. Fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») • Calculés conformément au document de l'Association des biens immobiliers du Canada (« REALpac ») portant sur les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et sur le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») en vertu des IFRS publié en janvier 2022.

• La direction considère les FPAE comme une mesure utile de la performance sur le plan de l'exploitation puisqu'elle réintègre au bénéfice net (ou à la perte nette) les éléments ne découlant pas des activités d'exploitation ou ne donnant pas nécessairement une représentation fidèle de la performance passée ou récurrente de la Fiducie, tels que les ajustements de la juste valeur des parts échangeables, des immeubles de placement, des placements en titres immobiliers et de la rémunération fondée sur des parts. À l'occasion, la Fiducie peut conclure des transactions dont l'incidence sur le calcul de cette mesure est considérable; le cas échéant, elle n'en tient pas compte dans son calcul de ce montant établi pour les besoins de la direction.

• La direction utilise les FPAE et estime qu'ils constituent une mesure utile de la performance de la Fiducie qui, lorsqu'ils sont comparés d'une période à l'autre, reflètent l'incidence sur les activités d'exploitation des tendances en matière de taux d'occupation, de loyers, de charges d'exploitation, d'impôts fonciers, d'activités d'acquisition et de charges d'intérêts. Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») • Calculés conformément au document de REALpac portant sur les fonds provenant des activités d'exploitation (« FPAE ») et sur le montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation (« montant ajusté des FPAE ») en vertu des IFRS publié en janvier 2022.

• La direction considère le montant ajusté des FPAE comme étant une mesure utile de la performance sur le plan de l'exploitation puisqu'elle ajuste davantage les FPAE pour tenir compte des dépenses d'investissement engagées pour maintenir la capacité productive des immeubles à revenu et élimine l'incidence des loyers comptabilisés sur une base linéaire. Le caractère saisonnier des dépenses d'investissement liées aux immeubles a une incidence sur le montant ajusté des FPAE.

• Lors du calcul du montant ajusté des FPAE, les FPAE sont ajustés en excluant les ajustements liés aux loyers comptabilisés sur une base linéaire, ainsi que les coûts engagés au titre des activités de location internes et des dépenses d'investissement liées aux immeubles. Les variations du fonds de roulement, considérées comme des besoins en trésorerie à court terme ou des surplus, sont réputées être des activités de financement selon la méthodologie et ne sont pas prises en compte lors du calcul du montant ajusté des FPAE.

• Les dépenses d'investissement qui sont exclues et qui ne sont pas déduites du calcul du montant ajusté des FPAE comprennent les dépenses qui génèrent de nouveaux flux d'investissement, comme la construction d'un nouvel ensemble de commerces de détail au cours d'un projet d'agrandissement ou de densification, les activités d'aménagement ou les activités d'acquisition.

• Par conséquent, le montant ajusté des FPAE diffère des FPAE puisqu'il ne tient pas compte dans sa définition de certains produits et charges hors trésorerie comptabilisés selon les PCGR, notamment les loyers comptabilisés sur une base linéaire, mais qu'il tient compte des dépenses d'investissement et des frais de location engagés au cours de la période qui sont inscrits à l'actif aux fins des PCGR. À l'occasion, la Fiducie peut conclure des transactions dont l'incidence sur le calcul de cette mesure est considérable; le cas échéant, elle n'en tient pas compte dans son calcul de ce montant établi pour les besoins de la direction. Ratio de distribution du montant ajusté des FPAE • Le ratio de distribution du montant ajusté des FPAE est une mesure supplémentaire utilisée par la direction pour évaluer le caractère durable des paiements de distribution de la Fiducie.

• Ce ratio correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant ajusté des FPAE. Bénéfice avant intérêts, impôt, amortissement et juste valeur (« BAIIAJV ») • S'entend du bénéfice net attribuable aux porteurs de parts déduction faite, au besoin, de l'impôt, des charges d'intérêts, des charges d'amortissement, des ajustements de la juste valeur et des autres ajustements permis aux termes des actes de fiducie, dans leur version complétée.

• La direction estime que le BAIIAJV représente une mesure utile pour évaluer la capacité de la Fiducie à assurer le service de sa dette, à financer ses dépenses d'investissement et à verser des distributions à ses porteurs de parts. Total de la dette ajustée • S'entend des emprunts à taux variables (les emprunts à la construction, les emprunts hypothécaires et la facilité de crédit) et des emprunts à taux fixes (les débentures non garanties de premier rang, les emprunts à la construction et les emprunts hypothécaires), évalués selon une base proportionnelle1), et ne tient pas compte des parts échangeables qui sont prises en compte dans les capitaux sous forme de parts du fait que les parts échangeables représentent un équivalent économique et procurent des distributions équivalentes aux parts de fiducie.

• Le total de la dette ajustée est également présenté sur une base nette pour tenir compte de l'incidence des autres charges financières comme les frais de placement de titres d'emprunt et les escomptes ou les primes, les paiements visant le désendettement et les autres remboursements anticipés de la dette. Ratio de la dette ajustée sur le BAIIAJV • Calculé en divisant le total de la dette ajustée par le BAIIAJV.

• Ce ratio est utilisé pour évaluer le niveau d'endettement de Propriétés de Choix, pour évaluer sa capacité à respecter ses obligations financières et pour fournir un instantané de la solidité de son bilan.

• La direction présente également ce ratio en indiquant que le total de la dette ajustée est calculé déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie à la date d'évaluation. Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) établi(e) selon les PCGR au résultat net présenté selon une base proportionnelle pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2022. Trimestre Semestre Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars) Selon les PCGR Consolidation et éliminationsi) Selon une base proportionnelle Selon les PCGR Consolidation et éliminationsi) Selon une base proportionnelle Résultat d'exploitation net Produits locatifs $ 313 081 $ 18 334 $ 331 415 $ 641 130 $ 35 393 $ 676 523 Charges d'exploitation liées aux immeubles (91 303) (6 176) (97 479) (190 854) (12 938) (203 792) 221 778 12 158 233 936 450 276 22 455 472 731 Autres produits et charges Produits d'intérêts 1 983 3 200 5 183 9 474 (743) 8 731 Revenu de placement 5 165 - 5 165 5 165 - 5 165 Produits de commissions 696 - 696 1 787 - 1 787 Charges d'intérêts nettes et autres

charges financières (132 233) (4 344) (136 577) (263 036) (6 539) (269,575) Charges générales et administratives (11 145) - (11 145) (21 985) - (21 985) Quote-part du bénéfice (de la perte) des coentreprises comptabilisées selon

la méthode de la mise en équivalence 12 470 (12 470) - 127 066 (127 066) - Amortissement des immobilisations incorporelles (250) - (250) (500) - (500) Coûts de transaction liés aux acquisitions

et autres charges connexes 223 - 223 (5 013) - (5 013) Autres profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, montant net 2 064 - 2 064 998 - 998 Ajustement de la juste valeur des parts échangeables 569 933 - 569 933 451 197 - 451 197 Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement (523 775) 1,456 (522 319) (221 532) 111,893 (109 639) Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers (158 715) - (158 715) (158 715) - (158 715) Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat (11 806) - (11 806) 375 182 - 375 182 Charge d'impôt sur le résultat (4) - (4) (6) - (6) Bénéfice net (perte nette) $ (11 810) $ - $ (11 810) $ 375 176 $ - $ 375 176 i) Les ajustements reflètent la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et aux actifs immobiliers financiers revenant à la Fiducie selon une base proportionnelle consolidée en fonction du pourcentage de participation de la Fiducie dans le placement connexe. i) Les ajustements reflètent la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et aux actifs immobiliers financiers revenant à la Fiducie selon une base proportionnelle consolidée en fonction du pourcentage de participation de la Fiducie dans le placement connexe. Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) établi(e) selon les PCGR au résultat net présenté selon une base proportionnelle pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021. Trimestre Semestre Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars) Selon les PCGR Consolidation et éliminationsi) Selon une base proportionnelle Selon les PCGR Consolidation et éliminationsi) Selon une base proportionnelle Résultat d'exploitation net Produits locatifs $ 323 936 $ 14 921 $ 338 857 $ 650 475 $ 29 990 $ 680 465 Charges d'exploitation liées aux immeubles (96 055) (5 459) (101 514) (196 191) (11 351) (207 542) 227 881 9 462 237 343 454 284 18 639 472 923 Autres produits et charges Produits d'intérêts 4 528 (1 670) 2 858 8 676 (3 003) 5 673 Produits de commissions 926 - 926 1 965 - 1 965 Charges d'intérêts nettes et autres

charges financières (133 779) (1 964) (135 743) (267 342) (3 891) (271 233) Charges générales et administratives (9 508) - (9 508) (19 082) - (19 082) Quote-part du bénéfice des coentreprises comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence 17 774 (17 774) - 25 843 (25 843) - Amortissement des immobilisations incorporelles (250) - (250) (500) - (500) Autres profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, montant net (2 882) - (2 882) (2 405) - (2 405) Adjustment to fair value of Exchangeable Units (288 924) - (288 924) (506 607) - (506 607) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables 268 855 11 946 280 801 327 598 14 098 341 696 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 84 621 - 84 621 22 430 - 22 430 Charge d'impôt sur le résultat - - - (7) - (7) Bénéfice net (perte nette) $ 84 621 $ $ 84 621 $ 22 423 $ $ 22 423 i) Les ajustements reflètent la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et aux actifs immobiliers financiers revenant à la Fiducie selon une base proportionnelle consolidée en fonction du pourcentage de participation de la Fiducie dans le placement connexe. i) Les ajustements reflètent la quote-part du bénéfice net (de la perte nette) attribuable aux coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et aux actifs immobiliers financiers revenant à la Fiducie selon une base proportionnelle consolidée en fonction du pourcentage de participation de la Fiducie dans le placement connexe. Le tableau qui suit présente un rapprochement du bénéfice net (de la perte nette) établi(e) selon les PCGR au résultat d'exploitation net présenté selon la méthode de la comptabilité de trésorerie pour les périodes closes aux dates indiquées. Trimestres Semestres Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars) 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Bénéfice net (perte nette) $ (11 810) $ 84 621 $ (96 431) $ 375 176 $ 22 423 $ 352 753 Charges générales et administratives 11 145 9 508 1 637 21 985 19 082 2 903 Produits de commissions (696) (926) 230 (1 787) (1 965) 178 Charges d'intérêts nettes et autres

charges financières 132 233 133 779 (1 546) 263 036 267 342 (4 306) Produits d'intérêts (1 983) (4 528) 2 545 (9 474) (8 676) (798) Revenu de placement (5 165) - (5 165) (5 165) - (5 165) Quote-part du bénéfice des coentreprises comptabilisées selon la méthode

de la mise en équivalence (12 470) (17 774) 5 304 (127 066) (25 843) (101 223) Amortissement des immobilisations incorporelles 250 250 - 500 500 - Coûts de transaction et autres

charges connexes (223) - (223) 5 013 - 5 013 Autres profits (pertes) lié(e)s à la juste valeur, montant net (2 064) 2 882 (4 946) (998) 2 405 (3 403) Ajustement de la juste valeur des parts échangeables (569 933) 288 924 (858 857) (451 197) 506 607 (957 804) Ajustement de la juste valeur des immeubles de placement 523 775 (268 855) 792 630 221 532 (327 598) 549 130 Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers 158 715 - 158 715 158 715 - 158 715 Charge d'impôt sur le résultat 4 - 4 6 7 (1) Résultat d'exploitation net, selon

le référentiel comptable - selon

les PCGR 221 778 227 881 (6 103) 450 276 454 284 (4 008) Produits locatifs comptabilisés

sur une base linéaire (210) (2 658) 2 448 (721) (7 135) 6 414 Paiements pour cession de bail reçus (1 886) (1 191) (695) (2 284) (2 315) 31 Résultat d'exploitation net, selon

la méthode de la comptabilité

de trésorerie - selon les PCGR 219 682 224 032 (4 350) 447 271 444 834 2 437 Ajustement pour tenir compte des coentreprises comptabilisées selon

la méthode de la mise en équivalence

et des actifs immobiliers financiers 11 617 9 156 2 461 21 305 17 987 3 318 Résultat d'exploitation net, selon

la méthode de la comptabilité

de trésorerie - selon une base proportionnelle $ 231 299 $ 233 188 $ (1 889) $ 468 576 $ 462 821 $ 5 755 Le tableau qui suit présente un rapprochement du résultat d'exploitation net, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, au résultat d'exploitation net des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie, pour les périodes closes aux dates indiquées. Trimestres Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars) 2022 2021 Change Résultat d'exploitation net, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie - selon

une base proportionnelle $ 231 299 $ 233 188 $ (1 889) REN lié aux transactions, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie 7 889 17 941 (10 052) REN des actifs comparables, selon la méthode de la comptabilité de trésorerie $ 223 410 $ 215 247 $ 8 163 Le tableau qui suit présente un rapprochement du résultat net établi selon les PCGR aux fonds provenant des activités d'exploitation pour les périodes closes aux dates indiquées. Trimestres Semestres Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars) 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Bénéfice net (perte nette) $ (11 810) $ 84 621 $ (96 431) $ 375 176 $ 22 423 $ 352 753 Amortissement des immobilisations incorporelles 250 250 - 500 500 - Coûts de transaction et autres

charges connexes (223) - (223) 5 013 - 5 013 Autres profits (pertes) lié(e)s

à la juste valeur, montant net (2 064) 2 882 (4 946) (998) 2 405 (3 403) Ajustement de la juste valeur

des parts échangeables (569 933) 288 924 (858 857) (451 197) 506 607 (957 804) Ajustement de la juste valeur

des immeubles de placement 523 775 (268 855) 792 630 221 532 (327 598) 549 130 Ajustement de la juste valeur de l'immeuble de placement détenu par l'intermédiaire de la coentreprise comptabilisée selon

la méthode de la mise en équivalence (1 456) (11 946) 10 490 (111 893) (14 098) (97 795) Ajustement de la juste valeur des placements dans des titres immobiliers 158 715 - 158 715 158 715 - 158 715 Intérêts au titre de l'aménagement autrement inscrits à l'actif au titre des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence 2 488 944 1 544 2 728 1 965 763 Distributions sur les parts échangeables 73 221 73 221 - 146 442 146 442 - Frais de location internes 2 323 1 801 522 4 402 3 797 605 Charge d'impôt sur le résultat 4 - 4 6 7 (1) Fonds provenant des activités d'exploitation $ 175 290 $ 171 842 $ 3 448 $ 350 426 $ 342 450 $ 7 976 FPAE par part après dilutioni) $ 0,242 $ 0,238 $ 0,004 $ 0,484 $ 0,474 $ 0,010 Nombre moyen pondéré de parts

en circulation après dilutionii) 723 593 236 723 265 565 327 671 723 530 507 723 120 099 410 408 i) Le ratio de distribution des FPAE correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant des FPAE.

ii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. i) Le ratio de distribution des FPAE correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant des FPAE.ii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. Le tableau qui suit présente un rapprochement des fonds provenant des activités d'exploitation au montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation pour les périodes closes aux dates indiquées. Trimestres Semestres Pour les périodes closes les 30 juin

(en milliers de dollars) 2022 2021 Variation 2022 2021 Variation Fonds provenant des activités d'exploitation $ 175 290 $ 171 842 $ 3 448 $ 350 426 $ 342 450 $ 7 976 Frais de location internes (2 323) (1 801) (522) (4 402) (3 797) (605) Produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire (210) (2 658) 2 448 (721) (7 135) 6 414 Ajustement pour tenir compte de la quote part des produits locatifs comptabilisés sur une base linéaire tirés des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalence et des actifs immobiliers financiers (541) (306) (235) (940) (652) (288) Dépenses d'investissement liées aux immeubles (2 998) (2 280) (718) (5 362) (4 964) (398) Frais directs de location (1 358) (1 852) 494 (3 157) (2 896) (261) Améliorations locatives (3 320) (3 644) 324 (9 437) (7 906) (1 531) Ajustement pour tenir compte de la quote part des dépenses d'investissement liées à l'exploitation provenant des coentreprises comptabilisées selon la méthode de la mise en équivalenceet des actifs immobiliers financiers (832) (601) (231) (1 950) (1 084) (866) Montant ajusté des fonds provenant des activités d'exploitation $ 163 708 $ 158 700 $ 5 008 $ 324 457 $ 314 016 $ 10 441 Montant ajusté des FPAE par part après dilution $ 0,226 $ 0,219 $ 0,007 $ 0,448 $ 0,434 $ 0,014 Montant ajusté des FPAE par part après dilutioni) 81,8 % 84,3 % (2,5) % 82,5 % 85,2 % (2,7) % Distribution déclarée par part $ 0,185 $ 0,185 $ - $ 0,370 $ 0,370 $ - Nombre moyen pondéré de parts en circulation après dilutionii) 723 593 236 723 265 565 327 671 723 530 507 723 120 099 410 408 i) Le ratio de distribution du montant ajusté des FPAE correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant ajusté des FPAE.

ii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. Rapport de gestion, états financiers consolidés et notes afférentes i) Le ratio de distribution du montant ajusté des FPAE correspond au montant des distributions en trésorerie déclarées divisé par le montant ajusté des FPAE.ii) Comprend les parts et les parts échangeables de la Fiducie. L'information figurant dans le présent communiqué de presse est un bref sommaire des résultats. Le présent communiqué de presse devrait être lu à la lumière du rapport du deuxième trimestre de 2022 aux porteurs de parts de Propriétés de Choix, qui comprend les états financiers consolidés résumés et le rapport de gestion de la Fiducie et qui est publié à l'adresse www.choicereit.ca/fr, et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Téléconférence et webémission La direction tiendra une téléconférence (en anglais seulement) le vendredi 22 juillet 2022 à 9 h (heure de l'Est) et diffusera simultanément une webémission audio. Pour accéder à la téléconférence, veuillez composer le 240 789 2714 ou le 1 888 330 2454, puis composer le code d'accès 4788974. L'enregistrement de la webémission pourra être écouté à l'adresse www.choicereit.ca/fr/events-webcasts-fr/. À propos de la Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix Propriétés de Choix est une fiducie de placement immobilier chef de file qui crée une valeur durable en détenant, en exploitant et en développant des propriétés résidentielles et commerciales de grande qualité. Nous croyons que la création d'espaces qui améliorent la façon de vivre, de travailler et de créer des liens de nos locataires et de nos communautés génère de la valeur. Nous nous efforçons de comprendre les besoins de nos locataires et de gérer nos propriétés selon les normes les plus élevées. Nous aspirons à développer des communautés viables et résilientes en mettant au premier plan la durabilité sociale, économique et environnementale. Dans tout ce que nous faisons, nous sommes guidés par une série de valeurs communes ancrées dans les piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de Propriétés de Choix, à l'adresse www.choicereit.ca/fr, et le profil d'émetteur de Propriétés de Choix sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com. Mise en garde concernant les énoncés prospectifs This news release contains forward-looking statements relating to Choice Properties' operations and the environment in which the Trust operates, which are based on management's expectations, estimates, forecasts and projections. These statements are not guarantees of Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs qui portent sur les activités de Propriétés de Choix et sur le contexte dans lequel la Fiducie évolue. Ils sont fondés sur les attentes, estimations, prévisions et projections de la direction et ne sont pas garants de la performance future de la Fiducie. Ils comportent de nombreux risques et incertitudes qui sont indépendants de sa volonté et difficilement prévisibles. Par conséquent, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux qu'expriment ces énoncés prospectifs. Les lecteurs ne devraient donc pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Qui plus est, un énoncé prospectif n'est valable qu'à la date à laquelle il est formulé. Sauf dans la mesure où la loi l'exige, la direction ne s'engage aucunement à publier une mise à jour de ces énoncés de manière à rendre compte de nouvelles informations, de l'occurrence de nouveaux événements ou d'un changement éventuel de circonstances. Bon nombre de risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Fiducie diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés explicitement ou implicitement ou de ceux qui sont prévus dans les énoncés prospectifs, notamment ceux qui sont décrits à la rubrique 12, « Risques d'entreprise et gestion des risques », du rapport de gestion de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, lequel comprend le détail des risques et de l'information à présenter à l'égard de la COVID-19 et de son incidence sur la Fiducie, ainsi que ceux présentés dans la notice annuelle de la Fiducie pour l'exercice clos le 31 décembre 2021. Personnes-ressources Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : investor@choicereit.ca Mario Barrafato

Chef des finances

Tél. : 416 628 7872

Courriel : Mario.Barrafato@choicereit.ca Attachments Original Link

