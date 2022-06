Choice Properties Real Estate Investment Trust : Rapport du premier trimestre 2022

Créer une valeur durable

Notre mission

Propriétés de Choix est une importante ducie de placement immobilier qui crée de la valeur durable en détenant,

en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles de grande qualité. Nous pensons que la valeur provient de la création d'espaces qui améliorent la façon dont nos locataires et les collectivités se réunissent pour vivre, travailler et se connecter. Nous faisons tout notre possible pour comprendre les besoins de nos locataires et gérer nos propriétés selon les plus hauts standards.

Nous aspirons à développer des communautés saines et résilientes grâce à notre engagement envers la durabilité sociale, économique et environnementale. Tout ce que nous faisons se base sur un ensemble de valeurs communes guidées par nos piliers Engagement, Tenir à cœur, Respect et Excellence.

