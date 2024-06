Choice Properties Real Estate Investment Trust est une société d'investissement immobilier qui crée de la valeur en détenant, en exploitant et en développant des propriétés commerciales et résidentielles. Le portefeuille de la société est composé d'immeubles de commerce de détail loués principalement à des locataires axés sur la nécessité. Elle possède également un portefeuille d'actifs industriels, à usage mixte et résidentiels concentrés sur des marchés à travers le Canada. Son portefeuille de commerces de détail est principalement loué à des épiceries, des pharmacies et d'autres locataires de première nécessité. Son portefeuille industriel est centré sur de grandes installations de distribution spécialement construites pour Loblaw et des actifs industriels génériques qui répondent aux divers besoins d'un éventail de locataires. Ses propriétés industrielles sont situées dans des marchés de distribution ciblés à travers le Canada. Ses propriétés résidentielles comprennent à la fois des immeubles locatifs spécialisés nouvellement construits et des communautés à usage mixte axées sur le résidentiel. Elle est propriétaire et gestionnaire de plus de 64 millions de pieds carrés de surface locative brute.

Secteur Sociétés de placement immobilier commercial