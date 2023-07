Choice Properties Real Estate Investment Trust publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023

Choice Properties Real Estate Investment Trust a publié ses résultats pour le deuxième trimestre et le semestre clos le 30 juin 2023. Pour le deuxième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 330,33 millions CAD, contre 313,08 millions CAD un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 535,67 millions CAD, contre une perte nette de 11,81 millions CAD un an plus tôt.

Pour le semestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 654,98 millions de dollars canadiens, contre 641,13 millions de dollars canadiens il y a un an. Le résultat net est de 806,47 millions de dollars canadiens contre 375,18 millions de dollars canadiens il y a un an.