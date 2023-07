Choksi Laboratories Limited fournit des services d'essai et d'analyse sous contrat. La société analyse, pour le compte de ses clients ou conformément aux exigences réglementaires, des produits pharmaceutiques, alimentaires et agricoles, des matériaux de construction, des produits chimiques, des services d'étalonnage et de surveillance de l'environnement. Ses services comprennent des services de laboratoire sous contrat, des services d'étalonnage et de validation d'instruments, des services de gestion de l'environnement, des services de recherche clinique, des services de conseil, ainsi que des services de dosage et de poinçonnage. Ses services de laboratoire sous contrat comprennent l'analyse pharmaceutique, l'analyse des aliments et des boissons, l'analyse de l'eau et l'analyse des matériaux de construction. Elle propose des services d'étalonnage, notamment l'étalonnage en laboratoire et sur site d'équipements d'essai, d'équipements de traitement et, dans de nombreux cas, d'équipements d'utilisateurs finaux, l'étalonnage d'installations à l'arrêt et des services de conseil pour la mise en place d'un laboratoire d'étalonnage interne. Ses services de conseil et services connexes comprennent la formation, l'inspection par un tiers, les services de gestion de l'environnement, etc.