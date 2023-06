CHONGQING BREWERY CO., LTD. : Jefferies & Co. maintient sa recommandation neutre

CHONGQING BREWERY CO.LTD est une entreprise chinoise dont l'activité principale est la production et la distribution de bière. La société fournit des produits de la série bière sous les marques Chongqing et Shancheng. La société exploite des usines de brassage de bière à Chongqing, Sichuan, Hunan, Zhejiang et Anhui, entre autres provinces de Chine. La société distribue ses produits dans le sud-ouest, le centre, l'est et le nord-ouest de la Chine, son marché principal étant Chongqing. En outre, la société est impliquée dans la production et la vente de malt par l'intermédiaire de ses filiales.

Secteur Brasseurs