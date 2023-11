Chongqing Changan Automobile Co., Ltd. est une société basée en Chine qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la fabrication et à la vente d'automobiles. Les modèles de marque propre de la société comprennent les séries Alsvin, CS, EADO, RAETON, Honor et Oushang, ainsi que des voitures particulières. En outre, la société est également engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de moteurs automobiles. La société distribue principalement ses produits sur le marché intérieur.

Secteur Fabricants de voitures et camions