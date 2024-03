Huawei a déclaré qu'une pénurie de semi-conducteurs et des problèmes de relocalisation d'usine qui ont retardé la production et les livraisons de sa berline Luxeed S7 devraient être résolus à partir du mois prochain, a rapporté samedi le média local Cailianshe.

Il a cité Richard Yu, directeur général de Huawei et président de ses solutions pour voitures intelligentes, qui s'exprimait sur les problèmes concernant la berline Luxeed S7 de Chery lors d'un forum annuel organisé par le groupe de réflexion EV100.

Reuters a rapporté en janvier que le constructeur automobile chinois Chery et un autre partenaire de Huawei, Changan Auto, avaient déposé des plaintes auprès de Huawei concernant les problèmes de production d'une unité informatique fabriquée par le géant de la technologie qui avaient entraîné des retards dans les livraisons de leur modèle phare.

La berline Luxeed S7 - le premier modèle de la marque Luxeed EV de Chery - avait fait l'objet d'environ 20 000 commandes au 28 novembre. Luxeed a déclaré en janvier que les acheteurs pourraient être remboursés à hauteur de 10 000 yuans s'ils n'étaient pas en mesure de récupérer la voiture comme promis. La S7 est vendue à partir de 249 800 yuans (34 716,62 dollars).

La marque n'a été lancée qu'en novembre et a fait l'objet d'une grande publicité de la part de Huawei, Yu ayant précédemment affirmé que la S7 battrait la Model S de luxe de Tesla en termes de performances et à un prix inférieur à celui de la Model 3.

M. Yu a également déclaré au forum EV100 que son unité commerciale automobile serait probablement bénéficiaire à partir d'avril, après avoir perdu des milliards de yuans l'année dernière, en raison des fortes ventes de modèles de milieu et de haut de gamme construits par ses partenaires.

Huawei a lancé son unité de voitures intelligentes en 2019 dans le but de devenir l'équivalent de l'équipementier automobile allemand Bosch de l'ère des véhicules électriques intelligents (VE) et de fournir des logiciels et des composants à ses partenaires.

Mais c'est la seule unité déficitaire parmi les six principales de Huawei et elle n'a rapporté qu'un milliard de yuans de revenus au premier semestre 2023, une fraction du total de 310,9 milliards de yuans de l'entreprise.

L'année dernière, Huawei a annoncé qu'elle allait scinder l'unité en une nouvelle société qui recevra les technologies et les ressources de base de l'unité et recevra des investissements de partenaires tels que le constructeur automobile Changan. (1 $ = 7,1954 yuans chinois renminbi) (Reportage de Brenda Goh ; rédaction de Jason Neely et Clelia Oziel)