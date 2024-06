Chongqing Changan Automobile Company Limited figure parmi les principaux constructeurs automobiles chinois. Le CA par activité se répartit comme suit : - production et vente de véhicules (99,9%) : 2,1 millions de véhicules particuliers et utilitaires vendus en 2018 (marques Chana, Alsvin, Z-Shine, Benni, Focus, Fiesta, Mazda, Volvo, Suzuki, etc.) ; - autres (0,1%) : fabrication de moteurs et prestations de services. 96,4% du CA est réalisé en Chine.

Secteur Fabricants de voitures et camions