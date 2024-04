Chongqing Changjiang River Moulding Material Group Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la recherche et le développement, la production et la vente de sable siliceux de fonderie, de sable enrobé et de noyau de sable. La société est également engagée dans la recherche, le développement et la production de technologies et d'équipements de régénération des déchets de sable de fonderie, ainsi que dans la recherche, le développement, la production et la vente de proppants de fracturation. Les produits de l'entreprise sont principalement utilisés dans la production de pièces moulées dans des industries telles que les automobiles, les motos, les moteurs à combustion interne, les machines agricoles et les machines de construction, ainsi que dans l'extraction du pétrole, du gaz naturel, du gaz de schiste et d'autres domaines.

Secteur Matériaux de construction