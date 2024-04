Chongqing Gas Group Corp Ltd est une société chinoise dont l'activité principale est liée au gaz. Les principales activités de la société sont la fourniture de gaz par gazoduc, les services d'installation d'installations et d'équipements gaziers, les services complets et l'énergie complète. L'approvisionnement en gaz par gazoduc et les services d'installation d'installations et d'équipements gaziers constituent les activités principales de la société, tout en promouvant vigoureusement l'expansion commerciale des services globaux et de l'énergie globale.

Secteur Services aux collectivités de gaz