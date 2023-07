Chongqing Shunbo Aluminum Co Ltd est une entreprise qui produit et vend des lingots d'alliage d'aluminium secondaire. Le principal produit de l'entreprise est les lingots d'alliage d'aluminium, et ses qualités comprennent les pièces moulées sous pression en alliage d'aluminium (ADC12), AC4B et A380. L'ADC12 est un alliage d'aluminium coulé sous pression, principalement utilisé pour produire des couvre-culasses et des supports de capteurs. L'AC4B est utilisé pour fabriquer des pièces moulées à paroi mince. L'A380 est utilisé pour fabriquer des châssis, des supports de moteur, des boîtes de vitesse et des générateurs. L'entreprise est également engagée dans le secteur de la transformation confiée de lingots d'alliage d'aluminium. Les produits de la société sont utilisés pour produire des produits en alliage d'aluminium moulés sous pression et en alliage d'aluminium coulé, couvrant les domaines des automobiles, des motocyclettes, des équipements mécaniques et des équipements de communication.

