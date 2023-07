Chongqing VDL Electronics Co Ltd est une entreprise chinoise qui se consacre principalement à la recherche et au développement, à la conception, à la production et à la vente de piles rechargeables au lithium-ion destinées au grand public. Les produits de l'entreprise comprennent principalement des piles carrées, des piles boutons, des piles cylindriques et des piles aiguilles. Ses produits sont principalement utilisés dans les petits produits électroniques grand public, y compris les écouteurs Bluetooth, les appareils portables intelligents, les haut-parleurs intelligents, les appareils médicaux portables, les enregistreurs de voiture et autres.

Secteur Equipements et composants électriques