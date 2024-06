Choppies Enterprises Limited est spécialisé dans la distribution de produits de grande consommation. L'activité du groupe s'organise autour de 4 pôles : - distribution de produits de grande consommation ; - vente en gros de produits de grande consommation ; - distribution de fruits et de légumes ; - prestations de services de maintenance et de transport : à destination des entreprises. La répartition géographique du CA est la suivante : Botswana (69,4%), Zambie (17,6%), Namibie (6,8%) et Zimbabwe (6,2%).

Secteur Vente au détail et distribution alimentaire