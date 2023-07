Chord Energy Corporation est une société indépendante d'exploration et de production qui possède des actifs dans les régions du Dakota du Nord et du Montana du bassin de Williston. La société produit et commercialise du pétrole brut, des liquides de gaz naturel (LGN) et du gaz naturel. Elle possède environ 963 009 acres nettes de concessions dans le bassin de Williston, dont environ 99 % sont détenues par la production. Elle se concentre sur les formations de Middle Bakken et Three Forks, qui sont présentes sur une grande partie de ses terres. Elle possède environ 3 583 puits de production bruts (2 742,8 nets), dont 2 558,6 nets dans le bassin de Williston. Sa participation directe dans les puits de production est en moyenne de 46 % au total et de 77 % dans les puits qu'elle exploite. La société a une production quotidienne moyenne de 119 785 barils nets d'équivalent pétrole par jour (Boepd), dont une production quotidienne moyenne de 171 880 Boepd nets avec une production de pétrole brut d'environ 95 992 barils de pétrole par jour (Bopd).