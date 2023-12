Chord Energy Corporation a annoncé la nomination de Susan Cunningham en tant que présidente indépendante du conseil d'administration de Chord Energy, à compter du 1er janvier 2024. Lynn A. Peterson devrait prendre sa retraite en tant que présidente exécutive du conseil d'administration de Chord Energy le 31 décembre 2023, ce qui réduira la taille du conseil à neuf membres. La société a également annoncé la nomination de Darrin Henke au poste de vice-président exécutif et directeur des opérations, à compter du 2 janvier 2024. Chip Rimer, actuel vice-président exécutif et directeur de l'exploitation de Chord, prendra sa retraite le 12 janvier 2024.

Mme Cunningham est membre du conseil d'administration de Chord depuis juillet 2022 et préside actuellement le comité environnemental, social et de gouvernance (ESG) du conseil, tout en siégeant au comité des rémunérations et des ressources humaines du conseil. Elle a plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie pétrolière et gazière, ayant commencé sa carrière en occupant divers postes chez Texaco U.S.A., Statoil Energy Inc. et Amoco Corporation. Elle a ensuite travaillé chez Noble Energy Inc. en tant que vice-présidente principale du Golfe du Mexique, de l'Afrique de l'Ouest et de Frontier Ventures, ainsi que de l'innovation commerciale.

De 2014 à 2017, Mme Cunningham a occupé le poste de vice-présidente exécutive, EHSR et New Frontiers, chez Noble. Elle est titulaire d'une licence en géologie et en géographie physique de l'université McMaster, dans l'Ontario, au Canada. Elle a également suivi un programme de gestion avancée par l'intermédiaire de l'Office of Executive Development de l'université Rice.

Mme Cunningham est également membre du conseil d'administration d'Enbridge, l'une des plus grandes entreprises du secteur intermédiaire en Amérique du Nord. M. Henke a plus de 30 ans d'expérience dans le secteur pétrolier et gazier en amont. Il a occupé de nombreux postes de direction au sein de plusieurs entités, notamment Gary Permian & Gary Petroleum Partners, LLC, Encana Corp et Burlington Resources.

M. Henke était dernièrement président-directeur général de Ranger Oil Corporation, qui a été rachetée par Baytex Energy au début de l'année. Titulaire d'une licence en ingénierie mécanique de Texas Tech, M. Henke a également suivi un programme de gestion avancée à la Fuqua School of Business de l'université Duke.