Chorus Limited est une entreprise d'infrastructure de communication en ligne fixe. La société entretient et construit un réseau composé de câbles en fibre et en cuivre, de centraux téléphoniques locaux et d'armoires. Son portefeuille de produits englobe un éventail de services de gros à large bande, de données et de voix à travers un panorama de produits réglementés et commerciaux. Ses produits comprennent la large bande en fibre, la large bande en cuivre, la voix en cuivre, la fibre premium (point à point), les services sur le terrain, les services de réseau à valeur ajoutée, les services de données sur cuivre et autres. Ses produits de connectivité pour entreprises comprennent NGA Evolve (Bitstream 2), HSNS Lite (cuivre et fibre), Hyperfibre Small Business, NGA Business (Bitstream 3/3a), Bandwith Fibre (BFAS) et autres. Ses produits de connectivité grand public comprennent l'ADSL / ADSL2+, Baseband Copper, Baseband IP, et Hyperfibre Home, entre autres. Les produits de connectivité de réseaux de la société comprennent Chorus Data Centre Connect, Chorus Regional Transport (CRT) et Chorus Relay Connect, entre autres.

Secteur Services intégrés de télécommunications