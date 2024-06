Chow Tai Fook Jewellery Group Limited est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux de luxe en platine, en or ou sertis de pierres précieuses (saphir, diamant, rubis, etc.). Le groupe propose des colliers, des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des pendentifs, etc. (marques Chow Tai Fook, Hearts on Fire, Soinlove, Monologue, T Mark et Enzo) et distribue également des montres de luxe.

Secteur Habillement et accessoires