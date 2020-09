Chr. Hansen : une acquisition en Allemagne

22/09/2020 | 14:11

Chr. Hansen a annoncé mardi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de l'allemand Jennewein, un spécialiste des oligosaccharides de lait humain, en vue de renforcer ses activités de produits microbiens et de boissons fermentées.



Jennewein, qui emploie une centaine de personnes à Bonn, s'est spécialisé sans les oligosaccharides complexes, et notamment les oligosaccharides de lait humain (OLH) qui reproduisent étroitement la composition du lait maternel humain.



Les OLH ne fournissent pas d'énergie aux nourrissons mais ils favorisent la croissance des bonnes bactéries intestinales, inhibant les pathogènes et stimulant le développement cérébral.



Chr. Hansen estime que le marché des OLH devrait dépasser les 400 millions d'euros à horizon 2025, avant d'atteindre à terme le cap du milliard d'euros.



Le fabricant danois d'ingrédients, d'enzymes et de probiotiques pour le secteur agroalimentaire n'a pas dévoilé les termes financiers de l'opération.



