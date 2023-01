2022 Nouvelle année record pour Christian Dior

. Ventes 79 milliards euros

. Résultat opérationnel courant 21 milliards d’euros

. Tous deux en croissance de 23%

. Une empreinte économique et sociale forte en France

Paris, le 26 janvier 2023

Le groupe Christian Dior réalise en 2022 des ventes de 79,2 milliards d’euros, et un résultat opérationnel courant de 21,0 milliards d’euros, tous deux en croissance de 23%.

Toutes les activités réalisent une croissance organique significative de leurs ventes sur l’année (voir tableau page 3). La Mode et Maroquinerie en particulier, qui atteint des niveaux records, réalise une croissance organique de 20 %. Le résultat opérationnel courant 2022 s’établit à 21,0 milliards d’euros, en hausse de 23 %. La marge opérationnelle courante se maintient au niveau de 2021. Le résultat net part du Groupe s’élève à 5,8 milliards d’euros, en croissance de 17 % par rapport à 2021. Le cash-flow disponible d’exploitation dépasse les 10 milliards d’euros.

L’Europe, les Etats-Unis et le Japon, en forte hausse, profitent d’une forte demande de la clientèle locale et de la reprise des voyages internationaux. L’Asie est stable sur l’année en raison de l’évolution de la situation sanitaire en Chine.





L’année 2022 a été marquée par :

Une année record malgré la situation géopolitique et économique,

Une croissance significative des ventes de toutes les activités et des gains de parts de marché partout dans le monde,

Une forte progression de l’activité en Europe, au Japon et aux Etats-Unis,

Une bonne progression du Champagne et du Cognac, s’appuyant sur une stratégie de création de valeur,

Une performance remarquable de l’activité Mode et Maroquinerie, en particulier de Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe et Marc Jacobs qui gagnent partout des parts de marché et atteignent des niveaux records de ventes et de résultats.

Les ventes de Louis Vuitton dépassent, pour la première fois, les 20 milliards d’euros.

De fortes croissances du parfum. La poursuite du succès planétaire du parfum Sauvage de Dior, à nouveau leader mondial en 2022,

Une dynamique créative soutenue pour toutes nos Maisons de Montres et Joaillerie, en particulier Tiffany, Bulgari et TAG Heuer,

Un rebond remarquable de Sephora, qui confirme sa place de leader mondial dans la distribution des produits de beauté,

Des investissements d’exploitation de près de 5 milliards d’euros, dédiés principalement à l’expansion du réseau de boutiques et au développement des outils de production et de l’emploi,

Un cash-flow disponible d’exploitation excédant les 10 milliards d’euros.

Une empreinte économique sociale forte en France et dans le monde :

39 000 jeunes recrutés dans le monde en 2022.

dans le monde en 2022. En France, le Groupe a recruté plus de 15 000 personnes en 2022 , ce qui en fait le 1er recruteur privé de l’hexagone.

, ce qui en fait le 1er recruteur privé de l’hexagone. En 2022, le Groupe a investi près de 215 millions d’euros pour la formation de ses collaborateurs.

pour la formation de ses collaborateurs. En France, un emploi créé directement par le Groupe en génère quatre dans l’économie française. Soit environ 160 000 personnes qui travaillent indirectement pour le Groupe.

dans l’économie française. Soit environ 160 000 personnes qui travaillent indirectement pour le Groupe. Plus de 500 boutiques et 110 sites de production et d’artisanat en France , implantés dans les territoires.

, implantés dans les territoires. Le Groupe ouvre plusieurs sites de fabrication par an en France , notamment pour Louis Vuitton.

, notamment pour Louis Vuitton. 5 milliards d’euros d’impôts sur les sociétés payés dans le monde dont près de la moitié en France.

payés dans le monde dont près de la moitié en France. Plus d’un milliard d’euros investis en France chaque année.

chaque année. En moyenne sur ces dernières années, l’empreinte fiscale totale (IS + TVA + Charges sociales) du Groupe en France c’est plus de 4,5 milliards d’euros par an.

totale (IS + TVA + Charges sociales) Les salaires des collaborateurs du Groupe sont parmi les plus compétitifs de leur secteur d’activité.

L’essentiel de nos employés en France bénéficient de l’intéressement et de la participation avec un total global pour le groupe de 400 millions d’euros en 2022.

Un leadership en matière de transparence et de performance concernant la protection du climat, des forêts et de l’eau, reconnu par le CDP (Carbon Disclosure Projet), une organisation environnementale mondiale à but non lucratif. LVMH est l’une des 12 entreprises dans le monde à avoir obtenu un triple A, sur plus de 15 000 entreprises notées.





Chiffres clés









En millions d'euros 2021 2022 Variation

2022/2021 Ventes 64 215 79 184 + 23 % Résultat opérationnel courant 17 139 21 050 + 23 % Résultat net (part du Groupe) 4 946 5 797 + 17 % Cash flow disponible d’exploitation 13 518 10 110 - 25 % Dette financière nette 9 521 8 867 - 7 % Capitaux propres 46 367 54 314 + 17 %

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 2021 2022 Variation



2022/2021



Publiée Organique* Vins & Spiritueux 5 974 7 099 + 19 % + 11 % Mode & Maroquinerie 30 896 38 648 + 25 % + 20 % Parfums & Cosmétiques 6 608 7 722 + 17 % + 10 % Montres & Joaillerie 8 964 10 581 + 18 % + 12 % Distribution sélective 11 754 14 852 + 26 % + 17 % Autres activités & éliminations 19 282 - - Total 64 215 79 184 + 23 % + 17 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre est nul et l’effet de change est de +6 %.

Par groupe d’activités, le résultat opérationnel courant a évolué comme suit :









En millions d'euros 2021 2022 Variation 2022/2021 Vins & Spiritueux 1 863 2 155 + 16 % Mode & Maroquinerie 12 842 15 709 + 22 % Parfums & Cosmétiques 684 660 - 3 % Montres & Joaillerie 1 679 2 017 + 20 % Distribution sélective 534 788 + 48 % Autres activités & éliminations (463) (279) - Total 17 139 21 050 + 23 %





Vins et Spiritueux : niveaux records de ventes et de résultats

L’activité Vins et Spiritueux enregistre une croissance de 19 % de ses ventes en 2022 (11% en organique). Le résultat opérationnel courant est en hausse de 16 %. Portés par une demande soutenue entraînant des tensions croissantes sur les approvisionnements, les volumes de champagne sont en hausse de 6 %. La dynamique est particulièrement forte en Europe, au Japon et dans les marchés émergents, notamment dans les lieux festifs de consommation et en gastronomie. Le cognac Hennessy profite de sa stratégie de création de valeur. La politique dynamique de hausse de prix compense les effets de la situation sanitaire en Chine tandis que les Etats-Unis sont affectés en début d’année par des perturbations logistiques. Les vins tranquilles, en particulier le rosé Château d’Esclans, connaissent une excellente performance. Moët Hennessy renforce son portefeuille mondial de vins d’exception avec l’acquisition du vignoble Joseph Phelps, l’une des propriétés viticoles les plus réputées de la Napa Valley, en Californie.

Mode et Maroquinerie : performances exceptionnelles de Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Celine, Fendi, Loro Piana, Loewe et Marc Jacobs

Le groupe d’activités Mode et Maroquinerie réalise une croissance de 25 % de ses ventes en 2022 (20 % en organique). Le résultat opérationnel courant est en hausse de 22 %. Louis Vuitton réalise une excellente année, toujours porté par sa créativité exceptionnelle, la qualité de ses produits et ses liens forts avec l’art et la culture. Les défilés de prêt-à-porter féminins créés par Nicolas Ghesquière ont reçu un formidable accueil. De nombreuses nouveautés sont dévoilées en maroquinerie, en joaillerie et en horlogerie. Tandis que la nouvelle exposition « LV Dream » à Paris rend hommage aux 160 ans d’échanges créatifs qui nourrissent l’esprit d’innovation de Louis Vuitton, une nouvelle collaboration avec l’artiste japonaise Yayoi Kusama est dévoilée, revisitant des créations iconiques de la Maison. Christian Dior Couture poursuit une croissance remarquable de toutes ses lignes de produits. Après trois ans de rénovation, la boutique historique de la Maison au 30 avenue Montaigne, réouverte à Paris début 2022, connaît un immense succès, offrant une nouvelle expérience du plus haut raffinement. Les défilés offrent toujours des moments d’exception, en Espagne à Séville pour les collections féminines de Maria Grazia Chiuri, ou encore en Egypte au pied des pyramides de Gizeh pour le défilé Homme imaginé par Kim Jones. Celine connaît une très forte croissance grâce au succès des créations d’Hedi Slimane et sa vision extrêmement moderne et précise, tout comme Loewe, porté par la forte créativité de J.W. Anderson. Fendi célèbre à New York les 25 ans de son sac emblématique Baguette. Loro Piana, Rimowa et Marc Jacobs réalisent également une excellente année.

Parfums et Cosmétiques : forte dynamique du parfum, et maintien d’une distribution sélective

L’activité Parfums et Cosmétiques réalise une croissance de 17 % de ses ventes en 2022 (10 % en organique). Le résultat opérationnel courant est en léger recul sous l’effet d’une politique très sélective de distribution pour s’affirmer dans l’univers du prestige. Christian Dior réalise une performance remarquable, renforçant son avance. Sauvage confirme sa position de premier parfum au monde tandis que les fragrances féminines iconiques, Miss Dior et J’adore, enrichi de sa dernière création Parfum d’Eau, continuent de progresser. Dior Addict en maquillage et Prestige en soin contribuent également aux avancées rapides de la Maison. Guerlain poursuit sa croissance, portée notamment par la vitalité du soin Abeille Royale, de la ligne Aqua Allegoria et des Parfums d’exception l’Art et la Matière. Parfums Givenchy bénéficie du succès continu de ses fragrances. Fenty Beauty double ses ventes grâce à l’extension de sa distribution et au succès de ses lancements.

Montres et Joaillerie : avancées rapides en joaillerie et en horlogerie

L'activité Montres et Joaillerie réalise une croissance de 18 % de ses ventes en 2022 (12 % en organique). Le résultat opérationnel courant est en hausse de 20 %. Porté par une désirabilité croissante, Tiffany & Co. réalise une année record. Tandis que les ventes de Haute Joaillerie ont doublé, la nouvelle collection de bracelets Lock, déployée en Amérique du Nord, connaît un grand succès au côté des autres lignes iconiques. L’exposition « Vision & Virtuosity » à la Galerie Saatchi à Londres a fait découvrir durant l’été 185 années de créativité et de savoir-faire de la Maison. Bvlgari confirme sa forte dynamique, notamment en Europe, au Japon et aux Etats-Unis. La ligne iconique Serpenti et les collections de Haute Joaillerie et Haute Horlogerie sont les principaux vecteurs de croissance. La montre Octo Finissimo Ultra bat un nouveau record de finesse. Chaumet réalise une belle année et célèbre la nature avec son exposition « Végétal » à Paris. Fred, en forte progression, présente sa première exposition rétrospective au Palais de Tokyo.

Dans le secteur horloger, TAG Heuer dévoile entre autres innovations, la Carrera Plasma, fusion avant-gardiste de l’horlogerie et des diamants de laboratoire. En qualité de chronométreur officiel, Hublot renforce fortement sa visibilité durant la Coupe du Monde de Football 2022. Zenith poursuit l’extension de sa distribution en boutique et en ligne.

Distribution sélective : excellente performance de Sephora ; DFS impacté par la situation sanitaire en Chine

Les ventes de la Distribution sélective sont en hausse de 26 % en 2022 (17% en organique). Le résultat opérationnel courant est en croissance de 48 %. Avec un fort rebond de l’activité de ses boutiques, Sephora réalise une performance record en termes de ventes et de profits. La dynamique est particulièrement forte en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen Orient et dans la plupart des pays du Sud-Est asiatique. Les investissements dédiés à la stratégie omnicanale de Sephora se poursuivent afin d’améliorer continuellement l’expérience d’achat de ses clients tant en ligne qu’en magasin. Le réseau poursuit son expansion grâce notamment au partenariat avec Kohl’s aux Etats-Unis. En Russie, l’activité a été cédée. DFS est pour sa part toujours affecté par la situation sanitaire en Chine. Les destinations phares de Hong Kong et Macao ont particulièrement souffert avec l’arrêt des voyages domestiques et l’absence totale de touristes mais viennent de réouvrir en janvier. Le Bon Marché, en forte progression, poursuit le développement de concepts innovants et bénéficie du retour d’une clientèle française fidèle et des voyageurs internationaux.

Confiance pour 2023

Avec un mois de janvier qui a bien démarré et malgré un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe Christian Dior est confiant dans la poursuite de la croissance observée en 2022. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique continue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de leur distribution.

Fort de la grande réactivité de ses équipes, de leur esprit entrepreneurial et de la bonne répartition entre ses différents métiers et les zones géographiques où se situent ses clients, le Groupe aborde l’année 2023 avec confiance et se fixe l’objectif d’accentuer encore son avance sur le marché mondial du luxe.

Dividende 2022

Lors de l'Assemblée Générale du 20 avril 2023, Christian Dior proposera un dividende de 12 euros par action. Un acompte sur dividende de 5 euros par action a été distribué le 5 décembre dernier. Le solde de 7 euros sera mis en paiement le 27 avril 2023.

Le Conseil d’administration s’est réuni le 26 janvier pour arrêter les comptes de l’exercice 2022. Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport d'audit est en cours d'émission.

Ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com

Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Rapport annuel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.dior-finance.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que Christian Dior ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses Dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Christian Dior ou plus généralement à intervenir sur le titre Christian Dior.

ANNEXE

Les états financiers 2022 sont inclus dans la version PDF du communiqué.

Répartition des ventes par groupe d’activités et par trimestre

Ventes 2022 (en millions d’euros)

Année 2022 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 638 9 123 1 905 2 338 3 040 (41) 18 003 Deuxième trimestre 1 689 9 013 1 714 2 570 3 591 149 18 726 Premier semestre 3 327 18 136 3 618 4 909 6 630 109 36 729 Troisième trimestre 1 899 9 687 1 959 2 666 3 465 79 19 755 Neuf premiers mois 5 226 27 823 5 577 7 575 10 095 189 56 485 Quatrième trimestre 1 873 10 825 2 145 3 006 4 757 93 22 699 Total 2022 7 099 38 648 7 722 10 581 14 852 282 79 184

Ventes 2022 (variation organique par rapport à la même période de 2021)

Année 2022 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre + 2 % + 30 % + 17 % + 19 % + 24 % - + 23 % Deuxième trimestre + 30% + 19 % + 8 % + 13 % + 20 % - + 19 % Premier semestre + 14 % + 24 % + 13 % + 16 % + 22 % - + 21 % Troisième trimestre + 14 % + 22 % + 10 % + 16 % + 15 % - + 19 % Neuf premiers mois + 14 % + 24 % + 12 % + 16 % + 20 % - + 20 % Quatrième trimestre + 4 % + 10 % + 5 % + 3 % + 12 % - + 9 % Total 2022 + 11 % + 20 % + 10 % + 12 % + 17 % - + 17 %

Ventes 2021 (en millions d’euros)

Année 2021 Vins et Spiritueux Mode et Maroquinerie Parfums et Cosmétiques Montres et Joaillerie Distribution sélective Autres activités

et éliminations Total Premier trimestre 1 510 6 738 1 550 1 883 2 337 (59) 13 959 Deuxième trimestre 1 195 7 125 1 475 2 140 2 748 23 14 706 Premier semestre 2 705 13 863 3 025 4 023 5 085 (36) 28 665 Troisième trimestre 1 546 7 452 1 642 2 137 2 710 25 15 512 Neuf premiers mois 4 251 21 315 4 668 6 160 7 795 (12) 44 177 Quatrième trimestre 1 723 9 581 1 941 2 804 3 959 30 20 038 Total 2021 5 974 30 896 6 608 8 964 11 754 19 64 215

Indicateurs alternatifs de performance

Pour les besoins de sa communication financière, en complément des agrégats comptables définis par les normes IAS/IFRS, Christian Dior utilise des indicateurs alternatifs de performance établis conformément à la position de l’AMF DOC-2015-12.

Le tableau ci-dessous recense ces indicateurs et le renvoi à leur définition ainsi qu’à leur rapprochement avec les agrégats définis par les normes IAS/IFRS, dans les documents publiés.

Indicateurs Renvoi aux documents publiés Cash-flow disponible d’exploitation RA (comptes consolidés résumés, tableau de variation de la trésorerie consolidée) Dette financière nette RA (notes 1.23 et 19 de l’annexe aux comptes consolidés résumés) Gearing RA (partie 7, Commentaires sur le bilan consolidé) Croissance organique RA (partie 1, Commentaires sur le compte de résultat consolidé)

RA : Rapport annuel au 31 décembre 2022

Pièce jointe