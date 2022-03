Christian Dior : Annual report as of December 31, 2021 (French version only)

Rapport annuel au 31 décembre 2021

Assemblée générale mixte du 21 avril 2022

Message du Président � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2

Historique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

Organes de direction et de contrôle au 31 décembre 2021 � � � 6

Chiffres clés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

Rapport de gestion du Conseil d'administration : le groupe Christian Dior � � � � � � � � � �9

1� Modèle économique de Christian Dior � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

2� Présentation des activités, faits marquants et perspectives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13

3� Commentaires sur les résultats et la situation financière consolidés �������������������� 35

4� Éthique et responsabilité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49

5� Environnement et durabilité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75

6� Talents et attractivité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 103

7� Solidarité et mécénat � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 121

8. Gestion des risques financiers et opérationnels, contrôle interne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 127

Rapport de gestion du Conseil d'administration : Société Christian Dior � � � � � � � � � 147

1� Résultat de la société Christian Dior � � � � � � � � � � � � � � � � � � 148

2� Actionnariat de la Société � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 150

3� Plans d'options - attributions gratuites d'actions � � � � � � � 151

4� État récapitulatif des opérations réalisées sur les titres Christian Dior au cours de l'exercice 2021 par les mandataires sociaux et les personnes qui leur sont étroitement liées (mentionnées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier) ����������� 154

5� Programmes de rachat d'actions � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 155

Rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise� � � � � � � � � � � � � � � � 159

1� Gouvernement d'entreprise � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 160

2� Rémunération des mandataires sociaux � � � � � � � � � � � � � � 183

3� État récapitulatif des opérations réalisées sur les titres Christian Dior au cours de l'exercice 2021 par les mandataires sociaux et les personnes qui leur sont étroitement liées (mentionnées à l'article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier) ����������� 195

Comptes consolidés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 197

1� Compte de résultat consolidé � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 198

2� État global des gains et pertes consolidés � � � � � � � � � � � � 199

3� Bilan consolidé � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 200

4� Tableau de variation des capitaux propres consolidés � 201

5� Tableau de variation de la trésorerie consolidée � � � � � � � 202

6� Annexe aux comptes consolidés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 203

7� Liste des sociétés consolidées � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 263

8� Liste des sociétés non incluses dans la consolidation � � 271

9� Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 272

Comptes annuels de la société Christian Dior� � � � � 279

1� Compte de résultat � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280

2� Bilan � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 281

3� Tableau de variation de trésorerie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 282

4� Annexe aux comptes annuels � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 283

5� Filiales et participations � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 291

6� Résultat des cinq derniers exercices � � � � � � � � � � � � � � � � � � 292

7� Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 293

8� Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 297

Renseignements de caractère général

concernant la société et son capital ; bourse � � � � � 299

1� Renseignements concernant la Société � � � � � � � � � � � � � � � 300

2� Renseignements concernant le capital � � � � � � � � � � � � � � � � 303

3� Répartition du capital et des droits de vote � � � � � � � � � � � 304

4. Marché des instruments financiers émis par Christian Dior � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 306

Déclaration du Responsable du Rapport annuel � � 311

Les totaux des tableaux étant issus de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux-ci et la somme des montants arrondis des éléments dont ils sont constitués.

Message du Président

Sans relâche

Le Groupe a traversé les incertitudes de 2021 sans jamais dévier de sa trajectoire de long terme : quête de l'excellence, créativité, engagement. Le leadership des Maisons sort conforté de cette crise. Le Groupe a intensifié ses programmes mondiaux de responsabilité sociale et environnementale et aborde 2022 avec détermination.

Le Groupe réalise en 2021 une performance remarquable. Au cours d'un exercice à nouveau fortement marqué par la pandémie, le travail accompli par nos équipes et leur infatigable enthousiasme, que je salue, conduisent notre Groupe à faire mieux que résister. Nos résultats sont excellents, en forte croissance, avec même une accélération marquée au quatrième trimestre. Notre avance ne cesse d'augmenter. S'il m'est permis d'user d'une comparaison cycliste, ce n'est pas en plaine et par temps clair que se gagne le Tour de France ; c'est au contraire dans les cols les plus raides, par mauvais temps et face au vent que les champions creusent l'écart.

Nos Maisons de Mode et Maroquinerie - en particulier Louis Vuitton et Christian Dior -, portées par une inépuisable créativité, réalisent l'extraordinaire performance de gagner, malgré un contexte particulièrement perturbé, des parts de marché. En dépit de fortes contraintes sur les approvisionnements, Hennessy réussit à satisfaire une demande qui ne cesse de croître. Parfums Christian Dior continue de rayonner, avec le formidable succès de Sauvage, devenu cette année le parfum le plus vendu au monde. Tiffany & Co. réalise, dès son intégration dans notre famille, une année record, fruit de la dynamique immédiatement insufflée par la nouvelle équipe dirigeante. Directement touchées en 2020 par les mesures de confinement et les fermetures de boutiques, nos activités dans la distribution enregistrent un fort rebond, notamment chez Sephora.

Faire rayonner nos talents

Notre socle, ce sont, bien sûr, les talents qui œuvrent dans nos Maisons. Ils montrent, en toute circonstance, une exceptionnelle capacité d'adaptation et une créativité toujours foisonnante. Tous les métiers du Groupe regardent autant vers la tradition que vers l'avenir, vers le respect du geste artisanal que vers l'invention de formes et d'expériences nouvelles.

Les nouveaux ateliers Louis Vuitton à Vendôme, l'un dans un des plus beaux bâtiments classés du centre historique, l'autre dans un site contemporain à l'extérieur de la ville, les deux travaillant en symbiose, sont une illustration symbolique de cette double référence. C'est dans cet esprit que nous orientons nos investissements : les ateliers de nos Maisons sont ancrés dans nos territoires et contribuent au rayonnement économique de toutes les régions de France ; nos créateurs, tels Maria Grazia Chiuri pour Dior à Athènes et Hedi Slimane pour Celine à Nice, imaginent des collections et des défilés qui inspirent et émeuvent le monde entier ; nos ingénieurs et le personnel de nos boutiques inventent les expériences digitales de l'avenir et renouvellent l'accueil de notre clientèle dans des boutiques qui n'ont jamais été aussi dynamiques qu'aujourd'hui. C'est là pour moi la marque génétique de notre Groupe et la signature du grand artisanat : à la croisée de l'art et de la technique, de la culture et de l'économie, d'hier et de demain. Un équilibre fragile, une combinaison harmonieuse des idées et du travail, une même géométrie qui rassemble la créativité de l'artiste, la précision de l'artisan, et la rigueur de l'organisateur.

Impossible, ici, de ne pas évoquer Virgil Abloh, qui nous a quittés de façon tragique et prématurée en 2021. C'est toute notre famille qui en porte le deuil. Visionnaire, belle âme et homme de grande sagesse, je sais que son héritage créatif survivra dans la mémoire du Groupe, à l'image des maîtres disparus qui continuent d'inspirer nos jeunes générations de créateurs.

Bâtir les architectures du rêve

Vous savez combien notre Groupe a fait édifier de monuments emblématiques, depuis longtemps et partout dans le monde, au premier titre desquels la Fondation Louis Vuitton. À cet égard, 2021 a été l'année d'une inauguration majeure, celle du grand magasin de la Samaritaine qui a retrouvé sa splendeur après quinze années de fermeture et de travaux. Dès son ouverture au public, en juin, ce bâtiment historique de Paris a retrouvé sa place dans le cœur des Parisiens et des voyageurs. Depuis lors, ce sont plusieurs millions de visiteurs qui s'y sont rendus, tant pour leurs achats que pour la joie de redécouvrir ce bâtiment historique français que le Groupe a fait renaître. J'y ajoute le succès remarquable de l'Hôtel Cheval Blanc Paris, à la vue imprenable sur la Seine, dont les prestations sont inégalées dans le monde et dont les trois tables, tout particulièrement le restaurant gastronomique Plénitude d'Arnaud Donckele, sont très rapidement devenues des références incontournables de la grande restauration parisienne. Ces réalisations illustrent l'ambition du Groupe, par-delà les contrastes qu'a connus l'année 2021 : ces projets de long terme, menés patiemment jusqu'à leur aboutissement, quoique retardés par la pandémie, ont été considérés, dès leur réouverture au public, comme des symboles du retour à la vie heureuse. Bien que les circonstances soient, dans le monde actuel, souvent incertaines et que les calendriers de nos projets puissent connaître des soubresauts imprévus, la joie que procure leur achèvement n'en a que plus de saveur. Ainsi, les vicissitudes ne nous dispensent jamais d'entreprendre avec ambition et de viser les succès de long terme.

C'est dans ce même esprit que renaît, en ce début d'année 2022, au 30 de l'avenue Montaigne, le berceau historique de Dior, où le patrimoine et la créativité de la Maison se trouvent magnifiés comme jamais auparavant. Ce lieu unique constitue, dès à présent, un phare pour les visiteurs du monde entier.

S'engager sans relâche pour la planète et les jeunes générations

Ce souci du long terme se retrouve dans nos engagements. Car notre quête d'excellence et de performance ne saurait être complète sans des actions quotidiennement répétées et chaque jour amplifiées pour concrétiser notre responsabilité sociétale. La protection de l'environnement, en particulier, constitue une priorité : la nature est la substance même de nos produits, et de sa préservation dépend la pérennité de nos Maisons.

Sur ce plan, 2021 a été une année riche en avancées marquantes. Moët & Chandon impulse désormais une nécessaire transition vers la viticulture durable dans toute la Champagne, tandis que le Château Cheval Blanc est le premier grand cru au monde à adopter une démarche d'agroécologie, ayant planté quatre mille arbres au sein du vignoble et stimulant la vie de son terroir unique. De même, ainsi que l'illustrent la collection Upcycling de Louis Vuitton, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, le Surplus Project de Loewe et ses sacs conçus avec des chutes de cuir, imaginés par Jonathan W. Anderson, ou bien encore les tissus dormants transformés par Zenith en bracelets de montre en partenariat avec Nona Source, nos Maisons progressent rapidement dans l'économie circulaire.