Christian Dior : Bonne résistance de Christian Dior face à la crise pandémique en 2020

Un impact de la crise sur l'évolution des ventes partout dans le monde, avec cependant un second semestre marqué par une forte reprise en Asie, en croissance à deux chiffres, et une amélioration sensible des tendances aux

La priorité absolue donnée à la santé et à la sécurité de nos employés et de nos clients,

Avec des ventes en recul de 3 % à périmètre et devises comparables au quatrième trimestre, le Groupe connaît une amélioration sensible des tendances pour toutes ses activités par rapport aux neuf premiers mois de 2020. La Mode et Maroquinerie en particulier réalise une performance remarquable, en croissance à deux chiffres au quatrième trimestre tout comme au troisième trimestre. Tandis que l'Europe reste encore pénalisée par la crise, les Etats-Unis connaissent une bonne reprise et l'Asie est en forte croissance.

Le groupe Christian Dior réalise en 2020 des ventes de 44,7 milliards d'euros, en recul de 17 %. A périmètre et devises comparables, les ventes sont en baisse de 16 % par rapport à 2019. Le Groupe témoigne en 2020 d'une bonne capacité de résistance dans un environnement économique fortement perturbé par la grave crise sanitaire ayant entraîné l'arrêt des voyages internationaux et la fermeture durant plusieurs mois de ses boutiques et de ses sites de production dans la plupart des pays.

Vins et Spiritueux : forte reprise aux Etats-Unis au second semestre et amélioration des tendances en Chine

L'activité Vins et Spiritueux voit ses ventes reculer de 14 % à périmètre et devises comparables en 2020. Le résultat opérationnel courant est en baisse de 20%. L'ensemble des Maisons a fait preuve d'une grande résilience et a gagné des parts de marché. Après une baisse sensible des volumes au second trimestre, l'activité Champagne connaît une amélioration des tendances au second semestre, en particulier aux Etats-Unis. Le cognac Hennessy enregistre une forte reprise depuis juin, tirée par la demande aux Etats-Unis, en particulier. L'année 2020 voit l'intégration pour la première fois sur une année pleine de Château d'Esclans et de Château du Galoupet, acquisitions de 2019 qui établissent une position forte de Moët Hennessy sur le marché porteur des vins rosés haut de gamme. Un nouveau rhum haut de gamme, Eminente, est lancé au troisième trimestre.

Mode et Maroquinerie : résistance remarquable

Le groupe d'activités Mode et Maroquinerie enregistre en 2020 une baisse de ses ventes à périmètre et devises comparables limitée à 3 % dans un environnement pourtant marqué par la fermeture des boutiques durant plusieurs mois. Le second semestre affiche un net rebond de l'activité, avec une croissance organique à deux chiffres des ventes pour chacun des trimestres. Une forte reprise des ventes est enregistrée en Chine depuis avril et aux Etats-Unis depuis juillet. La grande rigueur de gestion des marques a permis de limiter la baisse du résultat opérationnel courant à 2 %. Louis Vuitton, toujours porté par une dynamique et une créativité exceptionnelle, a su très vite transformer et dynamiser la relation client avec un service digital très qualitatif et performant. De nombreuses innovations ont été dévoilées tout au long de l'année comme la ligne Pont 9 et la toile 1854. L'engagement de la Maison pour une haute qualité artisanale et durable se poursuit au service d'une créativité responsable. Un nouvel atelier de production est ouvert à Vendôme en France. La Maison Christian Dior fait preuve d'une dynamique remarquable et gagne des parts de marché dans toutes les régions grâce à son exceptionnelle créativité. Le sac Lady Dior est devenu une icône absolue dans le monde entier, les collections féminines de Maria Grazia Chiuri et les défilés Homme de Kim Jones ont obtenu un immense succès. Les autres marques de mode ont bien résisté pendant l'année, en particulier Loewe avec les créations de J.W. Anderson, Celine avec les créations d'Hedi Slimane, Fendi et Marc Jacobs.

Parfums et Cosmétiques : innovation continue et avancées rapides des ventes en ligne

L'activité Parfums et Cosmétiques enregistre une baisse de 22 % de ses ventes à périmètre et devises comparables en 2020. Le résultat opérationnel courant est en recul de 88 %. Dans un secteur marqué par la baisse des achats réalisés par les voyageurs internationaux et du maquillage, les grandes marques du Groupe font le choix de maintenir la sélectivité de leur distribution et de limiter les promotions, contrairement à certains concurrents et se sont refusées à la facilité consistant à vendre indirectement au marché parallèle chinois, ce qui présente des risques majeurs de perte de désirabilité

moyen terme pour les marques qui s'y sont laissées entraîner. Elles témoignent d'une bonne résistance grâce au développement du soin et des ventes en ligne, en particulier en Asie. Parfums Christian Dior connaît une amélioration progressive au second semestre, soutenue par le succès de ses nouveautés Miss Dior Roses N'Roses et J'adore Infinissime en parfum, et Rouge Dior en maquillage. Guerlain bénéficie d'une dynamique remarquable du soin avec les succès continus d' Abeille Royale et Orchidée Impériale . La nouvelle marque de soin Fenty Skin, développée par Rihanna, connaît un début très prometteur.

Montres et Joaillerie : fort rebond de la Chine au second semestre

L'activité Montres et Joaillerie voit ses ventes baisser de 23 % à périmètre et devises comparables en 2020 avec une forte amélioration des tendances au quatrième trimestre dont le recul est limité à 2 %. Le résultat opérationnel courant est en recul de 59 %. Bvlgari fait preuve d'une forte réactivité et tire rapidement parti de la forte reprise en Chine. La Maison maintient un rythme soutenu d'innovations joaillières avec les lancements réussis de ses collections Serpenti Viper, B.Zero1 Rock et Barocko.

