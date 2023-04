Christian Dior : Excellent début d'année pour Christian Dior

Excellent début d’année pour Christian Dior

Paris, le 12 avril 2023

Le groupe Christian Dior réalise au premier trimestre 2023 des ventes de 21 milliards d’euros, en hausse de 17 % par rapport à la même période de 2022. La croissance organique des ventes s’établit à 17 %. Le Groupe réalise un excellent début d’année dans un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain.

L’Europe et le Japon, en forte progression, bénéficient d’une forte demande de la clientèle locale et des voyageurs internationaux ; les Etats-Unis, en croissance, réalisent une performance soutenue. L’Asie connaît un rebond important faisant suite à la levée des restrictions sanitaires.

Par groupe d’activités, l’évolution des ventes est la suivante :

En millions d’euros 1er trimestre 2023 1er trimestre 2022 Variation



1er trim.



2023/2022



Publiée Organique* Vins & Spiritueux 1 694 1 638 + 3 % + 3 % Mode & Maroquinerie 10 728 9 123 + 18 % + 18 % Parfums & Cosmétiques 2 115 1 905 + 11 % + 10 % Montres & Joaillerie 2 589 2 338 + 11 % + 11 % Distribution sélective 3 961 3 040 + 30 % + 28 % Autres activités et éliminations (52) (41) - - Total 21 035 18 003 + 17 % + 17 %

* à structure et taux de change comparables. Pour le Groupe, l’effet périmètre et l’effet de change sont nuls.

L’activité Vins & Spiritueux réalise une croissance de 3 % de ses ventes au premier trimestre 2023 (+3 % en organique). L’activité Champagne continue d’enregistrer une forte progression de ses ventes, portée par la poursuite de la stratégie de création de valeur. Le cognac Hennessy fait preuve de résistance face à l’environnement économique aux Etats-Unis et malgré un niveau de stock encore élevé chez les revendeurs, consécutif aux diverses perturbations observées en fin d’année. Au sein des rosés de Provence, Château d’Esclans réalise une excellente performance tandis qu’un partenariat important est signé avec le prestigieux domaine Minuty, l’un des leaders mondiaux. Le vignoble Joseph Phelps, l’une des propriétés viticoles les plus réputées de la Napa Valley, en Californie, est intégré pour la première fois dans les comptes du premier trimestre. Le whisky Glenmorangie et la vodka Belvedere connaissent une bonne progression.





L’activité Mode & Maroquinerie réalise une croissance de 18 % de ses ventes au premier trimestre 2023 (+18 % en organique). Louis Vuitton effectue un excellent début d’année, toujours porté par une créativité exceptionnelle et par la qualité de ses produits. Les derniers défilés féminins prêt-à-porter imaginés par Nicolas Ghesquière ont obtenu un grand succès. La nomination de Pharrell Williams comme Directeur créatif Homme a été annoncée. La Maison continue de surprendre avec sa nouvelle collaboration hyper créative avec l’artiste japonaise Yayoi Kusama, une ode à l’art et à l’artisanat. Christian Dior Couture poursuit une performance remarquable pour l’ensemble de ses produits. Maria Grazia Chiuri célèbre en Inde à Mumbai, à l’occasion de son dernier défilé, la richesse des savoir-faire d’excellence en broderie. Le nouveau sac Lady 95.22 revisite avec modernité l’héritage de la Maison. Après l’Egypte, le dernier défilé prêt-à-porter Homme parisien par Kim Jones a connu un accueil remarquable. Celine poursuit une croissance très élevée grâce au succès des créations d’Hedi Slimane et sa vision très forte. Loewe, porté par la créativité audacieuse de J.W. Anderson, dévoile une nouvelle collaboration avec Studio Ghibli. Fendi inaugure de nouvelles boutiques à Tokyo et Séoul. Loro Piana, Rimowa, Marc Jacobs et Berluti réalisent également un excellent début d’année.

Avec une progression de 11 % de ses ventes au premier trimestre 2023 (+10 % en organique), l’activité Parfums & Cosmétiques poursuit sa stratégie centrée sur une distribution très sélective. Christian Dior réalise une performance remarquable et continue de renforcer son avance. Ses parfums iconiques Sauvage, Miss Dior et J’Adore constituent d’importants vecteurs de croissance. Le maquillage et le soin contribuent également à la performance de la Maison. Guerlain bénéficie du succès de sa ligne Aqua Allegoria. Un nouveau fond de teint fluide vient enrichir la collection emblématique Terracotta. Parfums Givenchy dévoile son nouveau parfum Gentleman Society. Benefit élargit avec succès sa gamme de soin The Porefessional tandis que Fenty Beauty profite de la visibilité forte donnée par Rihanna à la marque lors du Super Bowl américain.

Le groupe d’activités Montres & Joaillerie réalise au premier trimestre 2023 une croissance de 11 % de ses ventes (+11 % en organique). En joaillerie, Tiffany & Co. réalise un excellent début d’année tandis que se prépare la réouverture prochaine du Landmark à New York. La nouvelle collection de joaillerie Lock, dont le succès est grandissant, poursuit son déploiement mondial. Bulgari, en forte progression, fête les 75 ans de son icône Serpenti. La haute joaillerie réalise une très belle performance. Chaumet et Fred connaissent des avancées remarquables. Afin de poursuivre et d’enrichir son enracinement de longue date dans l’art et la culture, la Maison Chaumet crée un nouveau programme d’engagement, Echo Culture Awards, qui vise à soutenir des femmes qui, par leur action sur le terrain, œuvrent pour la culture. Les Maisons horlogères du Groupe poursuivent une excellente progression et dévoilent de nombreuses nouveautés à l’occasion du salon Watches & Wonders, avec les innovations de TAG Heuer, Hublot et Zenith.

Dans la Distribution sélective, la croissance des ventes est de 30 % au premier trimestre 2023 (+28 % en organique). Sephora réalise une performance exceptionnelle sur le trimestre et continue de gagner des parts de marché. La dynamique est particulièrement soutenue en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. L’expansion de sa distribution se poursuit, au Royaume-Uni en particulier où l’enseigne, déjà présente en ligne, connaît un excellent démarrage de sa première boutique à Londres. DFS bénéficie de la reprise des voyages internationaux et, en particulier, du retour progressif des voyageurs dans les destinations phares de Hong Kong et Macao.

Dans un contexte géopolitique et économique incertain, le groupe Christian Dior reste à la fois vigilant et confiant en ce début d’année. Le Groupe maintiendra une stratégie centrée sur le développement de ses marques, porté par une politique soutenue d’innovation et d’investissement ainsi que par une exigence permanente de qualité de ses produits, de leur désirabilité et de leur distribution.

Le Groupe compte sur le talent et la motivation de ses équipes, la diversité de ses métiers et le bon équilibre géographique de ses ventes pour renforcer encore en 2023 son avance sur le marché mondial des produits de haute qualité.

Ce communiqué est disponible sur le site web www.dior-finance.com .

Ce communiqué contient des éléments à caractère prévisionnel qui traduisent des appréciations et des projections. Par nature, ces éléments sont soumis à divers et importants facteurs de risque, incertitudes et aléas, en particulier ceux décrits dans le Rapport annuel établi par la Société et accessible sur son site internet (www.dior-finance.com). Ils ne doivent donc pas être considérés comme une garantie de performance future, les résultats effectifs pouvant différer significativement de ceux présentés ou implicitement inclus dans ces données prévisionnelles. Celles-ci reflètent les perspectives de la Société à la date des présentes, étant précisé que Christian Dior ne s’engage en aucune manière à réviser ou mettre à jour ces projections. Ces dernières doivent être utilisées avec prudence et circonspection et la responsabilité de la Société et de ses dirigeants ne pourra être engagée à cet égard sur quelque fondement que ce soit. Ce communiqué ne constitue pas une invitation à acheter ou à vendre des actions Christian Dior ou plus généralement à intervenir sur le titre Christian Dior.





