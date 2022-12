Christian Dior : Nouveau directeur général de Christian Dior SE

Nouveau directeur général de Christian Dior SE

Paris, le 9 décembre 2022

Sidney Toledano ayant fait part de son souhait de quitter la direction générale de la société Christian Dior SE, le Conseil d'administration de Christian Dior SE qui s’est réuni hier a, après avis du comité de sélection des administrateurs et des rémunérations, coopté Antoine Arnault en qualité d’administrateur et décidé de sa nomination aux fonctions de directeur général de Christian Dior SE et de vice-président du Conseil d’administration, en remplacement de Sidney Toledano.

Ce choix s’inscrit dans le cadre de la transformation de la société Agache en société en commandite par actions intervenue le 6 décembre dernier et destinée à assurer la pérennisation à long terme du contrôle familial sur les sociétés Christian Dior SE et LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton SE.

Bernard Arnault, Président du Conseil d’administration de Christian Dior SE, se joint aux autres membres du Conseil d’administration pour remercier chaleureusement Sidney Toledano du grand professionnalisme avec lequel il a toujours exercé ce mandat de confiance.

