Christian Dior : Rapport financier semestriel au 30 juin 2021

Par rapport au premier semestre 2019, les ventes progressent de 14 % en données publiées. Les effets périmètre liés à l'intégration de Tiffany, Belmond et Château d'Esclans contribuent pour 8 points à la croissance et sont partiellement compensés par un effet de change négatif de 5 points. À taux de change et périmètre comparables, la hausse des ventes est de 11 %.

Ventes par devise de facturation

(en pourcentage) 30 juin 31 déc. 30 juin 2021 2020 2020 Euro 15 19 19 Dollar US 28 27 28 Yen Japonais 7 7 7 Hong Kong dollar 3 4 5 Autres devises 47 43 41 Total 100 100 100

Larépartitiondesventesentrelesdifférentesdevisesdefacturation varie sensiblement par rapport à l'exercice précédent : les poids de l'euro et du Hong Kong dollar baissent respectivement de 4 points et 2 points pour s'établir à 15 % et 3 %, tandis que celui des autres devises augmente de 6 points pour s'établir à 47 %. Les poids du dollar US et du yen japonais restent stables à respectivement 28 % et 7 %.

Ventes par zone géographique de destination

(en pourcentage) 30 juin 31 déc. 30 juin 2021 2020 2020 France 5 8 8 Europe (hors France) 14 16 16 États-Unis 25 24 24 Japon 7 7 7 Asie (hors Japon) 38 34 34 Autres marchés 11 11 11 Total 100 100 100

Par zone géographique, on constate une baisse du poids relatif de l'Europe (hors France) dans les ventes du Groupe de 16 % à 14 % et de la France de 8 % à 5 %, en conséquence de la réduction significative des flux touristiques vers ces zones et des confinements partiels au premier semestre. Les poids relatifs du Japon et des autres marchés restent stables à respectivement 7 % et 11 %, tandis que les États-Unis et l'Asie (hors Japon) ont bénéficié d'un report de la consommation de la clientèle locale ayant annulé ses voyages, et voient leur poids progresser de 1 et 4 points pour s'établir respectivement à 25 % et 38 %.