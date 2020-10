Christian Dior : baisse de 21% des ventes à neuf mois

16/10/2020 | 07:48

Christian Dior, la maison-mère de LVMH, affiche pour les neuf premiers mois de 2020 des ventes de 30,3 milliards d'euros, en recul de 21% en données publiées comme à périmètre et devises comparables, par rapport à la même période de 2019.



Avec des ventes en recul de 7% en organique, le groupe de luxe connaît au troisième trimestre une amélioration sensible des tendances par rapport au premier semestre, notamment le retour à la croissance des activités Cognac et Mode & Maroquinerie.



'Les signes encourageants de reprise observés en juin pour plusieurs activités du groupe se sont confirmés au troisième trimestre dans toutes les régions, en particulier aux Etats-Unis et en Asie qui est à nouveau en croissance sur la période', poursuit-il.



