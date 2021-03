Christian Dior : Annual report as of December 31, 2020 (French version only)

Rapport annuel au 31 décembre 2020

Assemblée générale mixte du 15 avril 2021

Message du Président � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 2

Historique � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 5

Organes de direction et de contrôle au 31 décembre 2020 � � � 6

Chiffres clés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 7

Rapport de gestion du Conseil d'administration : le groupe Christian Dior � � � � � � � � � �9

1� Modèle économique de Christian Dior � � � � � � � � � � � � � � � � � 9

2� Présentation des activités, faits marquants et perspectives � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 13

3� Commentaires sur les résultats et la situation financière consolidés �������������������� 35

4� Éthique et responsabilité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 49

5� Environnement et durabilité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 75

6� Talents et attractivité � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 93

7� Solidarité et mécénat � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 109

8. Gestion des risques financiers et opérationnels, contrôle interne � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 115

Rapport de gestion du Conseil d'administration - Société Christian Dior � � � � � � � � �

133

1� Résultat de la société Christian Dior � � � � � � � � � � � � � � � � � � 134

2� Actionnariat de la Société � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 136

3� Plans d'options - attributions gratuites d'actions � � � � � � � 136

4� État récapitulatif des opérations réalisées sur les titres Christian Dior au cours de l'exercice 2020 par les mandataires sociaux et les personnes qui leur sont étroitement liées (mentionnées à l'article L. 621‑18‑2 du Code monétaire et financier) ����������� 138

5� Opérations réalisées par la Société sur ses propres actions � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 139

Rapport du Conseil d'administration

sur le gouvernement d'entreprise� � � � � � � � � � � � � � � � 143

1� Gouvernement d'entreprise � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 144

2� Rémunération des mandataires sociaux � � � � � � � � � � � � � � 166

3� État récapitulatif des opérations réalisées sur les titres Christian Dior au cours de l'exercice 2020 par les mandataires sociaux et les personnes qui leur sont étroitement liées (mentionnées à l'article L. 621‑18‑2 du Code monétaire et financier) ����������� 178

Comptes consolidés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 179

1� Compte de résultat consolidé � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �180

2� État global des gains et pertes consolidés � � � � � � � � � � � � �181

3� Bilan consolidé � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �182

4� Tableau de variation des capitaux propres consolidés � �183

5� Tableau de variation de la trésorerie consolidé � � � � � � � � �184

6� Annexe aux comptes consolidés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �185

7� Liste des sociétés consolidées � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �248

8� Liste des sociétés non incluses dans la consolidation � � �256

9� Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �257

Comptes annuels de la société Christian Dior� � � � � 263

1� Compte de résultat � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 264

2� Bilan � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 265

3� Tableau de variation de trésorerie � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 266

4� Annexe aux comptes annuels � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 267

5� Filiales et participations � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 276

6� Résultat des cinq derniers exercices � � � � � � � � � � � � � � � � � � 277

7� Rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes annuels � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 278

8� Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 282

Renseignements de caractère général

concernant la société et son capital ; bourse � � � � � 285

1� Renseignements concernant la Société � � � � � � � � � � � � � � � 286

2� Renseignements concernant le capital � � � � � � � � � � � � � � � � 289

3� Répartition du capital et des droits de vote � � � � � � � � � � � 290

4. Marché des instruments financiers émis par Christian Dior � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 292

Déclaration du Responsable du Rapport annuel � � 297

Les totaux des tableaux étant issus de montants non arrondis, des écarts peuvent exister entre ceux‑ci et la somme des montants arrondis des éléments dont ils sont constitués.

Rapport annuel au 31 décembre 2020

Rapport annuel au 31 décembre 2020

1

Message du Président

Ne pas subir

Les crises sont des moments décisifs où les stratégies sont mises à l' épreuve et où les tendances s'accélèrent. Celle‑ci n' échappe pas à la règle. Au vu des résultats publiés par le Groupe pour l'année 2020, l'esprit entrepreneurial, la créativité et le sens des responsabilités qui nous animent ont été de très puissants atouts pour tenir bon face à la pandémie. 2021 devrait être l'année de la reprise, notre Groupe est prêt.

Résister

« Ne pas subir », chacun connaît cette célèbre devise du maréchal de Lattre de Tassigny. C'est dans cette disposition que j'ai abordé la crise, dont les premiers effets se sont fait sentir au début de l'année 2020. C'est cet esprit de résistance contre la fatalité que j'ai voulu diffuser dans l'ensemble du Groupe. Un an après, je le constate avec fierté, le Groupe a fait preuve d'une résistance remarquable face à cette crise sanitaire sans précédent que le monde traverse et toutes les équipes ont manifesté un engagement sans faille, que je salue et dont je les remercie. Certes, la pandémie a affecté toutes nos activités, avec une magnitude variable selon les périodes et les régions. Mais grâce à la mobilisation de leurs équipes, nos Maisons ont rapidement réagi, ont conservé leur lucidité et leur force d'initiative, et pris des mesures de gestion efficaces dont les effets ont été immédiatement perceptibles. Si l'arrêt des voyages internationaux a pénalisé fortement certaines activités du Groupe, notamment dans le secteur hôtelier et le travel retail, une forte reprise a été ressentie en Asie dès le second semestre, en même temps que les États-Unis connaissaient une amélioration sensible des tendances. La diversification des activités et des implantations, à laquelle je suis si attaché, a puissamment joué son rôle d'amortisseur des chocs. Mais surtout, nos grandes marques ont, comme en 2008-2009, à nouveau creusé l'écart : la qualité de leurs produits, la créativité

2

Rapport annuel au 31 décembre 2020