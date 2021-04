Christian Dior : hausse de 32% des ventes au 1er trimestre

Christian Dior, la maison-mère de LVMH, indique avoir réalisé au premier trimestre 2021 des ventes de 14 milliards d'euros, en hausse de 32% par rapport à la même période de 2020. A périmètre et devises comparables, les ventes ont augmenté de 30%.



Le trimestre marque un retour à la croissance après plusieurs trimestres en baisse au cours d'une année 2020 fortement perturbée par la pandémie mondiale. En comparaison avec le premier trimestre 2019, la croissance organique des ventes ressort à 8%.



Toutes les activités contribuent à la performance du groupe, à l'exception de la distribution sélective toujours pénalisée par la limitation des voyages internationaux. L'activité mode et maroquinerie, en particulier, atteint des niveaux records de ventes.



