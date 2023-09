Christian Dior SE est une société holding organisée autour de 6 pôles d'activités : - vente d'articles de mode et de maroquinerie (48,7% du CA) : notamment marques Louis Vuitton, Fendi, Céline, Loewe, Givenchy, Kenzo, Thomas Pink, Berluti, Pucci et Loro Piana ; - distribution sélective (18,6%) : activité assurée au travers de Sephora, DFS, Le Bon Marché et Ile de Beauté ; - vente de montres et de produits de joaillerie (13,3%) : marques Bvlgari, TAG Heuer, Zenith, Hublot, Chaumet et Fred ; - vente de vins et de spiritueux (9%) : champagnes (Moët & Chandon, Mercier, Veuve Clicquot, Krug, etc. ; n° 1 mondial), vins (Dom Pérignon, Newton Vineyards, Château D'Yquem, etc.), cognacs (notamment Hennessy ; n° 1 mondial), whisky (notamment Glenmorangie), vodka (Belvedere) ; - vente de parfums et de produits cosmétiques (8,5%) : parfums (marques Christian Dior, Guerlain, Givenchy, Kenzo, etc.), produits de maquillage (Make Up For Ever, Benefit Cosmetics, Fresh, Acqua di Parma, KVD Beauty, Ole Henriksen, etc.), etc. ; - autres (1,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,7%), Europe (16%), Japon (6,9%), Asie (30%), Etats-Unis (27,2%) et autres (12,2%).

Secteur Habillement et accessoires