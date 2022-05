Les actions européennes se redressent alors que les mesures de relance de la Chine renforcent les espoirs de reprise.

La banque centrale de Chine a réduit son taux de base pour les prêts à cinq ans d'un montant plus que prévu de 15 points de base, ce qui a stimulé le sentiment du marché mondial, même si les cas de COVID-19 à Shanghai ont encore grimpé.

Les valeurs automobiles, les banques et les noms technologiques ont mené les gains en Europe, augmentant entre 1,5 % et 2,6 % et faisant grimper l'indice paneuropéen STOXX 600 de 1,2 %.

"Il n'est peut-être pas surprenant que nous ayons un petit rebond aujourd'hui étant donné les bonnes nouvelles en provenance de Chine cette nuit et comme nous avons eu quelques jours très négatifs cette semaine", a déclaré Jonathan Bell, directeur des investissements chez Stanhope Capital.

Les marchés boursiers mondiaux ont connu une autre semaine volatile, les craintes de récession s'emparant des investisseurs après les faibles données sur les ventes au détail en Chine et les résultats médiocres des grands détaillants américains, qui ont souligné l'impact de l'inflation galopante.

Au cours de la semaine, les valeurs européennes du commerce de détail et de l'alimentation et des boissons ont perdu respectivement 0,8 % et 4,7 %, tandis que les minières ont surperformé, avec une hausse de 5,4 %.

Les données de vendredi ont montré que les ventes au détail britanniques ont fait un bond inattendu en avril, mais les perspectives de dépenses de consommation sont restées résolument pessimistes.

Des données distinctes ont montré une hausse record des prix à la production en Allemagne le mois dernier, grâce à la guerre en Ukraine qui a fait grimper les coûts énergétiques.

"L'une des choses dont le marché semble se rapprocher est le risque de récession et l'acceptation du fait que la guerre en Ukraine pourrait ne pas se terminer rapidement", a déclaré Bell.

Les valeurs du luxe ont été touchées par la chute de 9,3 % de Richemont, après que la société ait émis une obligation de prudence concernant la croissance en Chine, suite à la déception de son bénéfice annuel.

La société n'a pas non plus fait état de progrès significatifs dans les discussions de longue haleine concernant son partenariat "Luxury New Retail".

D'autres marques de luxe telles que Louis Vuitton propriétaire de LVMH, Christian Dior et Hugo Boss ont perdu entre 0,5% et 1%.