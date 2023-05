Christie confirme ses prévisions pour 2023 malgré les retards dans les transactions

Christie Group PLC - Fournisseur de services financiers, d'inventaire et de systèmes basé à Londres - Prévoit que la performance pour 2023 sera plus pondérée au second semestre que prévu. Déclare qu'un retard dans les transactions s'est produit en raison de délais d'exécution retardés. Il blâme "un point culminant de la récente confusion sans précédent des temps utiles du marché, causée par la vente coïncidente de portefeuilles exceptionnellement importants d'actifs dentaires, de pharmacies et de maisons de soins sur des bases unitaires". Christie indique que ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2023 restent inchangées.

Pour 2022, Christie a déclaré un bénéfice avant impôt de 4,4 millions de livres sterling, en hausse de 13 % par rapport à 3,9 millions de livres sterling en 2021, sur une augmentation également de 13 % du chiffre d'affaires, à 69,2 millions de livres sterling contre 61,3 millions de livres sterling.

Cours actuel de l'action : 133,00 pence l'unité, en baisse de 11 % jeudi matin à Londres

Evolution sur 12 mois : +16%.

Par Xindi Wei, journaliste à Alliance News

