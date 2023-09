Christie Group plc est une société de services professionnels basée au Royaume-Uni qui propose des services aux secteurs de l'hôtellerie, des loisirs, des soins de santé, de la médecine, de la garde d'enfants, de l'éducation et du commerce de détail. La société opère à travers deux segments : Professional & Financial Services (PFS) et Stock & Inventory Systems & Services (SISS). Le segment Services professionnels et financiers s'occupe de l'évaluation, de l'achat, de la vente, du développement, du financement, de l'assurance, de l'estimation et des services de gestion de projets. Le segment Stock & Inventory Systems & Service est spécialisé dans le contrôle des stocks, les services de gestion des stocks et fournit des logiciels et des systèmes aux secteurs des loisirs et de l'hôtellerie. Les filiales de la société comprennent Christie, Owen & Davies Ltd (Christie & Co), RCC Business Mortgage plc (Christie Finance), RCC Insurance Brokers plc (Christie Insurance), Pinders Professional & Consultancy Services Ltd (Pinders), Orridge & Co Ltd, Venners Ltd et Vennersys Ltd.