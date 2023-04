Le bénéfice et le chiffre d'affaires de Christie Group s'améliorent en 2022 ; les perspectives sont optimistes

(Alliance News) - Christie Group PLC a annoncé lundi une augmentation de son bénéfice annuel et de son chiffre d'affaires, dans un contexte de reprise post-pandémique.

Christie, basée à Londres, opère dans deux divisions - Professional & Financial Services et Stock & Investory Systems & Services - proposant des services aux secteurs de l'hôtellerie, des loisirs, des soins de santé, de la médecine, de la garde d'enfants et de l'éducation, ainsi que de la vente au détail.

Elle a annoncé un bénéfice avant impôt de 4,4 millions de livres sterling pour 2022, en hausse de 13 % par rapport aux 3,9 millions de livres sterling enregistrés en 2021, grâce à une augmentation de 13 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 61,3 millions de livres sterling à 69,2 millions de livres sterling.

"Ces résultats reflètent la force continue de notre redressement après l'impact de Covid-19", a déclaré M. Christie, notant un bilan "nettement plus solide".

Christie a proposé un dividende final de 2,50 pence, en hausse de 25 % par rapport à 2,00 pence en 2021, ce qui donne un dividende total pour l'année de 3,75 pence, en hausse de 25 % par rapport à 3,00 pence l'année précédente.

En ce qui concerne l'avenir, Christie a déclaré que le processus de cession de son portefeuille immobilier Four Seasons Health Care a bien progressé et a suscité un intérêt significatif sur le marché à ce jour.

Malgré la persistance des vents contraires économiques, Christie a déclaré qu'elle restait optimiste quant aux opportunités futures et qu'elle prévoyait une croissance plus forte au cours du second semestre de l'exercice en cours.

Le président-directeur général, David Rugg, a déclaré : "Nous pensons que nous disposons de la bonne combinaison de produits et de services : "Nous pensons que nous avons le bon panorama de services, les bonnes personnes et le bon engagement à travers une culture stimulante et solidaire pour achever le redressement du groupe Christie et conduire ses sociétés constitutives vers de nouveaux sommets dans les années à venir."

Les actions étaient en baisse de 1,7 % à 118,00 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Sabrina Penty ; journaliste à Alliance News

