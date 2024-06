Christina Lake Cannabis Corp. est un producteur agréé de cannabis basé au Canada. La société est un producteur de cannabis agréé qui détient une licence de culture, de traitement, de recherche et développement et de vente de Santé Canada. La société se consacre à la transformation de son stock de biomasse cannabique séchée en divers extraits, notamment des huiles distillées et winterisées, du kief et d'autres produits extraits destinés à la vente à d'autres producteurs agréés. Ses installations consistent en une propriété de 32 acres, qui comprend plus de 950 000 pieds carrés d'espace de culture en plein air, des bureaux, des salles de propagation et de séchage, des installations de recherche et une installation dédiée à la transformation et à l'extraction. La société est également propriétaire d'un terrain d'une superficie de 99 acres environ, attenant à son site principal. Elle concentre sa production sur la création d'extraits et de distillats pour sa clientèle interentreprises avec des souches brevetées spécialement développées pour la culture en plein air. La propriété Midway de la Société comprend un total de 342 acres.

Secteur Produits pharmaceutiques