Chromadex Corp. est une société internationale de biosciences. La société se consacre à la recherche sur le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+), une coenzyme essentielle qui est un régulateur clé du métabolisme cellulaire et qui se trouve dans toutes les cellules du corps humain. Ses secteurs d'activité comprennent les produits de consommation, les ingrédients et les normes et services de référence analytique. Le segment des produits de consommation fournit des compléments alimentaires finis contenant les ingrédients brevetés de la société, commercialisés sous le nom de Tru Niagen, directement aux consommateurs et aux distributeurs. Le segment des ingrédients développe et commercialise des technologies d'ingrédients brevetées et fournit ces ingrédients en tant que matières premières aux fabricants de produits de consommation. Le segment Ingrédients fournit du Niagen sous forme d'ingrédients à ses partenaires stratégiques. Le segment Normes de référence analytiques et services propose la fourniture de normes de référence phytochimiques et d'autres services de recherche et de développement.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale